Ignacio Marquieguez, el salteño que se consolidó en Tarucas y será titular ante Pampas en el Súper Rugby Américas

Sin embargo, el crecimiento del rugby en Salta presenta diferencias respecto a otras provincias con mayor tradición en el deporte. Para Marquieguez, el principal desafío no está tanto en la cantidad de clubes sino en el volumen de jugadores. “En Tucumán tenés planteles de 100 o más jugadores. En Salta los planteles son más chicos, de 60 o 70. Cuando se lesiona un jugador importante se siente mucho más la diferencia”, analiza. Esa realidad también influye en el nivel de competencia. Según el segunda línea, el roce que se encuentra en torneos con equipos tucumanos o santiagueños suele ser mayor. “La competitividad es distinta. En Tucumán hay más equipos fuertes y más jugadores, entonces el nivel de los partidos es más alto”, explica.