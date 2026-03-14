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Juan Manuel Leguizamón: “Sabíamos lo difícil que es venir a jugar a Tucumán”

El head coach de Pampas valoró el compromiso de su equipo tras el triunfo ante Tarucas en Tucumán y destacó que los jugadores cumplieron el plan de juego durante los 80 minutos.

Juan Manuel Leguizamón, head coach de Pampas. Juan Manuel Leguizamón, head coach de Pampas. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 2 Hs

La victoria de Pampas frente a Tarucas en La Caldera del Parque dejó satisfecho a Juan Manuel Leguizamón. El head coach valoró el esfuerzo de su equipo y destacó la manera en que los jugadores cumplieron con el plan de juego en un escenario que siempre presenta una exigencia especial.

“Sabemos lo que es venir a jugar a Tucumán. Yo lo sé mucho porque crecí jugando acá y contra Tucumán. Se mantiene toda esa pasión, esa locura que hay”, señaló el entrenador, que conoce bien el ambiente del rugby tucumano.

Leguizamón explicó que el triunfo fue el resultado de un compromiso colectivo sostenido durante todo el partido. “Estoy muy contento con los chicos por varias cosas: por hacer lo que se planteó, por el esfuerzo durante 80 u 85 minutos y por el compromiso con el plan de juego y con los acuerdos que habíamos hecho antes del partido”, analizó.

El entrenador también destacó la intensidad física que mostró su equipo, incluso en una cancha pesada. “Nada extraordinario: ser directos, correr bien durante todo el partido y tratar de anticiparnos en las situaciones. Eso nos da ventaja para atacar o defender mejor”, afirmó.

Más allá del resultado, Leguizamón aseguró que el equipo todavía tiene margen de crecimiento. “Estamos concentrados en seguir construyendo el equipo, en darle forma y en darle identidad. Creo que estamos en el buen camino”, concluyó.

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