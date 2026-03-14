Juan Manuel Leguizamón: “Sabíamos lo difícil que es venir a jugar a Tucumán”

Leguizamón explicó que el triunfo fue el resultado de un compromiso colectivo sostenido durante todo el partido. “Estoy muy contento con los chicos por varias cosas: por hacer lo que se planteó, por el esfuerzo durante 80 u 85 minutos y por el compromiso con el plan de juego y con los acuerdos que habíamos hecho antes del partido”, analizó.