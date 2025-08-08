 Yerba Buena, la tercera ciudad más transparente del país en 2025
Yerba Buena, la tercera ciudad más transparente del país en 2025

El Ranking Nacional de Datos Abiertos evaluó a más de 70 municipios y ubicó a la Ciudad Jardín en el podio por su política de apertura y accesibilidad de datos públicos.

Hace 6 Min

Yerba Buena volvió a destacarse a nivel nacional por sus políticas de apertura de datos. En la edición 2025 del Ranking Nacional de Datos Abiertos, la ciudad obtuvo el tercer puesto con un 94% de cumplimiento en los estándares de publicación y accesibilidad de la información pública.

Este reconocimiento se enmarca en una política sostenida de transparencia activa, modernización y participación ciudadana, impulsada en los últimos años por la gestión del intendente Pablo Macchiarola.

El ranking, elaborado por la organización Conocimiento Abierto, evalúa a más de 70 municipios argentinos en áreas clave como presupuesto, obras públicas, ambiente, movilidad y salud. Además de Yerba Buena, el top 5 lo completan Crespo (Entre Ríos), Godoy Cruz (Mendoza), General Pueyrredón (Buenos Aires) y Luján de Cuyo (Mendoza).

Transparencia 

Desde la Municipalidad destacaron que este avance es fruto de una estrategia integral que involucra a diversas áreas del gobierno local. “Los datos abiertos no son un gesto, son una herramienta. Abrirlos, usarlos y compartirlos mejora la toma de decisiones, fortalece la confianza y acerca el Estado a la gente”, señaló Marcos Novillo, subsecretario de Comunicación, Modernización y Gobierno Abierto.

En la misma línea, Alejandro Esperguín, coordinador de la Comisión de Datos Abiertos, subrayó la importancia de la planificación: “Esto es posible gracias a una coordinación entre áreas, con método y constancia. El portal se actualiza, la ciudadanía lo consulta, y eso demuestra que el dato público funciona”.

El desafío para el próximo año es claro: alcanzar el liderazgo nacional, reforzando el trabajo conjunto, la publicación periódica de datos y la cultura de gobierno abierto.

