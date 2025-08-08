Yerba Buena, la tercera ciudad más transparente del país en 2025

Transparencia

Desde la Municipalidad destacaron que este avance es fruto de una estrategia integral que involucra a diversas áreas del gobierno local. “Los datos abiertos no son un gesto, son una herramienta. Abrirlos, usarlos y compartirlos mejora la toma de decisiones, fortalece la confianza y acerca el Estado a la gente”, señaló Marcos Novillo, subsecretario de Comunicación, Modernización y Gobierno Abierto.