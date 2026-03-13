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Huesen arremetió contra Masso por la ayuda para las inundaciones: "Además de mentiroso, es un inoperante"

El diputado cuestionó que, a tres días de que la Nación pusiera a disposición la ayuda, la Provincia aún no haya dispuesto los camiones necesarios para trasladar los insumos desde Buenos Aires.

El diputado nacional Gerardo Huesen El diputado nacional Gerardo Huesen
Hace 1 Hs

El diputado nacional Gerardo Huesen arremetió contra el ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Federico Masso, por la demora en el traslado de mercadería donada por el Gobierno nacional a la provincia.

A través de su cuenta de X, el diputado cuestionó que, a tres días de que la Nación pusiera a disposición la ayuda, la Provincia aún no haya dispuesto los camiones necesarios para trasladar los insumos desde Buenos Aires.

Según señaló Huesen, la responsabilidad logística corresponde al gobierno provincial dentro del procedimiento administrativo para concretar la entrega de la asistencia.

En ese marco, el diputado publicó un duro mensaje dirigido al funcionario provincial: “Sr. Ministro. La donación está. Lo que usted tiene que hacer es poner a disposición la logística porque en el procedimiento administrativo esa es su responsabilidad. En definitiva, usted, además de mentiroso, es un inoperante”.

La polémica surge luego de que el Gobierno nacional informara que ya se encuentran disponibles los insumos destinados a la asistencia de familias tucumanas, a la espera de que la Provincia disponga el operativo para su traslado.

Temas Inundaciones 2026 Buenos AiresFederico MassoGobierno nacionalGobierno provincialGerardo Huesen
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