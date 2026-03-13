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Masso confirmó que la provincia gestiona fondos con Nación por las inundaciones

El ministro de Desarrollo Social afirmó que la Provincia tiene que retirar de Buenos Aires los insumos y que a más tardar el lunes llegarán a Tucumán.

Federico Masso Federico Masso
Hace 1 Hs

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Federico Masso, aclaró que el Gobierno de Tucumán se encuentra gestionando junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación el envío de una donación destinada a asistir a familias afectadas por las inundaciones registradas en distintos puntos de la provincia.

El ministro de Desarrollo Social afirmó que la Provincia tiene que retirar de Buenos Aires los insumos y que a más tardar el lunes llegarán a Tucumán.

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Federico Masso, aclaró que el Gobierno de Tucumán se encuentra gestionando junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación el envío de una donación destinada a asistir a familias afectadas por las inundaciones registradas en distintos puntos de la provincia.

Las declaraciones del funcionario se dieron luego de que circulara en redes sociales un video de los diputados nacionales Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, quienes señalaron que el Gobierno provincial no estaría permitiendo el envío de asistencia desde Nación.

“En los momentos difíciles que nos toca transitar a los tucumanos por las inclemencias climáticas, quienes tenemos responsabilidad institucional debemos obrar con la verdad y con mucho compromiso”, sostuvo Masso.

El ministro explicó que, por instrucciones del gobernador de la provincia, se comunicó con autoridades del Ministerio de Capital Humano para iniciar las gestiones correspondientes. “Hablé con la ministra Sandra Pettovello, quien me derivó con su jefe de Gabinete, Leandro Masaccesi, para iniciar el proceso administrativo que permita que esa donación llegue a la provincia”, detalló.

Según indicó el titular de la cartera social, durante los últimos días se avanzó en la coordinación logística para concretar el traslado de la asistencia, que actualmente se encuentra en la provincia de Buenos Aires.

“Venimos trabajando desde el miércoles y el jueves para que este fin de semana, o a más tardar el lunes, la donación llegue a Tucumán. El Gobierno provincial debe hacerse cargo del transporte para trasladarla”, explicó.

Asimismo, Masso remarcó que también se trabaja en la definición del listado de artículos que integrarán la ayuda, con el objetivo de que estén destinados específicamente a las familias tucumanas afectadas por las recientes inundaciones.

“Quiero decirle a la sociedad tucumana, y también a los diputados Huesen y Molinuevo, que actuemos con la verdad. No son momentos para hacer política ni para sacar provecho con una mentira cuando hay decenas de miles de tucumanos atravesando una situación difícil”, concluyó.

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