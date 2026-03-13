Masso confirmó que la provincia gestiona fondos con Nación por las inundaciones

El ministro explicó que, por instrucciones del gobernador de la provincia, se comunicó con autoridades del Ministerio de Capital Humano para iniciar las gestiones correspondientes. “Hablé con la ministra Sandra Pettovello, quien me derivó con su jefe de Gabinete, Leandro Masaccesi, para iniciar el proceso administrativo que permita que esa donación llegue a la provincia”, detalló.