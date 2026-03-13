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Inundaciones en Tucumán: más de 200 escuelas no retomarán las clases el lunes

El Ministerio de Educación informó que en varias localidades del interior no están dadas las condiciones para el regreso del alumnado. Cuáles son.

INUNDACIONES. Las clases no se reanudarán en más de 200 escuelas. INUNDACIONES. Las clases no se reanudarán en más de 200 escuelas. FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
Hace 34 Min

Tras la suspensión de las clases dispuesta esta semana a causa de las intensas lluvias en Tucumán, el próximo lunes deberían reanudarse las actividades con normalidad en la provincia. Sin embargo, el Ministerio de Educación informó que todavía hay más de 200 establecimientos afectados y no podrán recibir estudiantes.

Según el relevamiento realizado por las autoridades, muchas instituciones continúan funcionando como centros de evacuados, mientras que otras presentan problemas de acceso, anegamiento de caminos, daños edilicios o falta de servicios esenciales como agua y energía eléctrica.

Entre las escuelas que actualmente albergan familias afectadas se encuentran establecimientos ubicados en los departamentos de Graneros, Leales, Simoca, Cruz Alta, La Cocha y Juan Bautista Alberdi.

En otros casos, el dictado de clases no podrá retomarse debido a que los caminos rurales permanecen anegados o intransitables, lo que impide el traslado de estudiantes, docentes y personal educativo hacia los establecimientos, especialmente en localidades del interior provincial.

Asimismo, algunas instituciones presentan aulas inundadas, daños estructurales, filtraciones en techos, problemas en instalaciones eléctricas o pozos sépticos colapsados, situaciones que requieren tareas de reparación y acondicionamiento antes del regreso seguro de la comunidad educativa.

También se registran establecimientos donde las actividades continúan suspendidas por falta de suministro eléctrico o agua potable, además de casos en los que las calles de acceso permanecen cortadas o con socavones producto de las lluvias.

Las autoridades educativas indicaron que la situación será evaluada de manera permanente durante el fin de semana, y que el retorno a las actividades escolares en algunos establecimientos dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y del estado de los caminos.

Mientras tanto, equipos técnicos del Gobierno provincial continúan trabajando en conjunto con distintas áreas para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el regreso a clases, además de asistir a las comunidades afectadas por las inundaciones.

De acuerdo a lo informado por las supervisoras de Jardines de Infantes, de las 121 Escuelas de Nivel Inicial, 118 están listas para retomar las actividades el día lunes. Solo tres de ellas, ubicadas en el sur, no iniciarían sus clases debido a las condiciones actuales.

Consultá el listado completo aquí.

Temas Inundaciones 2026 Ministerio de Educación de Tucumán
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