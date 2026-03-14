Glaucoma, el “ladrón silencioso” de la vista

El jueves se conmemoró el Día Mundial del Glaucoma, enfermedad conocida como el “ladrón silencioso de la vista” porque suele avanzar sin síntomas. En ese marco, ayer se realizó la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma con controles gratuitos en distintos puntos de la capital. Una de las sedes fue la Clínica de Ojos MCO, en Crisóstomo Álvarez 84. La iniciativa busca promover el diagnóstico temprano de una patología que puede provocar pérdida irreversible de la visión. Desde 1997, el Consejo Argentino de Oftalmología organiza esta campaña cada marzo en todo el país.
Detección temprana
Raúl Aguilar, oftalmólogo y director médico de la clínica, explicó que el glaucoma afecta al nervio óptico. “El glaucoma es una lesión del nervio óptico. Para entenderlo de manera simple, el nervio óptico es como el cable que lleva la información visual desde el ojo hasta el cerebro. Es el encargado de la comunicación entre ambos. Con el glaucoma ese nervio se daña progresivamente”, explicó.
El especialista indicó que, en la mayoría de los casos, el daño avanza desde la periferia hacia el centro del campo visual y que, por lo general, no presenta síntomas en las primeras etapas. “Generalmente no da síntomas hasta estadios avanzados. Por eso es importante realizar controles, incluso cuando no sentimos molestias”, señaló.
El doctor, también remarcó que los controles son especialmente importantes para los pacientes de riesgo. “Se considera pacientes de riesgo a las personas mayores de 40 años, ya que la incidencia del glaucoma aumenta con la edad. También quienes tienen antecedentes familiares o registros de presión intraocular elevada”, precisó. Otros factores son el uso actual o previo de corticoides y los antecedentes de traumatismos oculares.
Síntomas y diagnóstico
Nadia Anabalón, oftalmóloga de la clínica, explicó que la enfermedad suele avanzar sin manifestaciones evidentes. “Los síntomas, recién aparecen cuando hay complicaciones. Cuando la enfermedad se encuentra en una etapa avanzada aparecen alteraciones en la vista. Se va perdiendo el campo visual y la visión se vuelve más estrecha, como miraran a través de un túnel. Eso afecta la capacidad de manejar, bajar escaleras o reaccionar ante lo que ocurre alrededor”, describió Aguilar.
El médico aclaró que esos síntomas corresponden al glaucoma crónico de ángulo abierto, el tipo más frecuente. “Existe otra forma llamada glaucoma agudo, que sí produce síntomas. En esos casos el paciente siente dolor en el ojo porque la presión ocular aumenta rápidamente”, explicó. Según estimaciones médicas, cerca del 50% de las personas con glaucoma no saben que lo padecen.
Controles gratuitos
Anabalón explicó que durante la jornada se realizaron más de 60 controles gratuitos para quienes se acercaron a la institución. “Los pacientes se registraron, se evaluó el nervio óptico y se midió la presión ocular. Si detectamos alguna alteración, se los cita nuevamente para realizar estudios más profundos y confirmar el diagnóstico”, detalló.
En Argentina, la prevalencia del glaucoma se estima entre el 3% y el 4% de la población. “Se calcula que alrededor de un millón de personas lo tienen. A los 40 años la incidencia es de un caso cada 100 personas, mientras que después de los 70 años uno de cada ocho puede padecerlo”, indicó Aguilar.
Los especialistas advirtieron además que muchos no realizan controles oftalmológicos periódicos. “Muchos pacientes compran anteojos en farmacias o en la calle sin consultar a un oftalmólogo. Sin embargo, la evaluación del nervio óptico y la medición de la presión ocular solo se realizan en el consultorio”, explicó Anabalón.
El glaucoma es considerado la segunda causa de ceguera en el mundo. Aguilar recordó que el daño que produce es irreversible. “Todo lo que se daña no se recupera. Si la enfermedad llega a producir ceguera, esa pérdida visual es permanente. Es la segunda causa de ceguera en el mundo, después de la catarata. La diferencia es que la catarata tiene solución, mientras que el glaucoma tiene tratamiento para frenar su avance, pero no para revertir el daño”, explicó.