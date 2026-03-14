Glaucoma, el “ladrón silencioso” de la vista

El jueves se conmemoró el Día Mundial del Glaucoma, enfermedad conocida como el “ladrón silencioso de la vista” porque suele avanzar sin síntomas. En ese marco, ayer se realizó la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma con controles gratuitos en distintos puntos de la capital. Una de las sedes fue la Clínica de Ojos MCO, en Crisóstomo Álvarez 84. La iniciativa busca promover el diagnóstico temprano de una patología que puede provocar pérdida irreversible de la visión. Desde 1997, el Consejo Argentino de Oftalmología organiza esta campaña cada marzo en todo el país.