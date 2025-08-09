Protege tu visión: la diabetes aumenta el riesgo de glaucoma, la enfermedad silenciosa

El glaucoma, conocido por avanzar sigilosamente, a menudo no presenta síntomas en sus etapas iniciales. Esto dificulta su detección temprana y retrasa el tratamiento, lo que puede tener consecuencias devastadoras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que decenas de millones de personas en todo el mundo padecen esta condición irreversible del nervio óptico, y se espera que esta cifra aumente en los próximos años. La diabetes acelera el proceso de desarrollo del glaucoma.