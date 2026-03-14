La nueva ruta compositiva de Santiago Caminos

Está entusiasmado y se le nota en la voz. Un proyecto distinto de los que viene protagonizando en los últimos 50 años le ronda el corazón y le consume el tiempo.
“Estoy lanzando un nuevo disco, pero de un modo diferente a lo acostumbrado, de la forma en que se está haciendo en todo el mundo, subiendo a las redes sociales y a los sitios digitales tema por tema en un perfil mío, con una carátula independiente y un lanzamiento con descripción y video. Se llama ‘Santiago Caminos del alma, álbum sin fin, canciones para escuchar’”, afirma el músico, y anuncia que “ya son 11 los temas que se acumulan”.
“Tal vez no lo editaré nunca entero, sino que seguiré subiendo canciones hasta el fin de mis días. La idea es que queden composiciones y poesías para que los demás músicos y amigos puedan seguir agregando material aunque yo esté en otro plano; es una concepción hermosa y una propuesta individual, no de Tripas Calientes”, aclara para no confundir las iniciativas.
Esa dualidad está bien marcada: esta noche, Caminos actuará desde las 22 junto a Francis Moreno en el espacio En Una Sola Mesa, que Mariela Acotto impulsa en Roca 177, Yerba Buena; mientras que con Tripas Calientes actuará en el teatro Mercedes Sosa el domingo 29 junto a Reed, en un tributo al rock sinfónico tucumano de los 70.
El show de esta noche servirá para presentar algunas grabaciones que ya están en internet, como “Cadena de plata”, hecha entre Caminos y Moreno. “Está pensado para solo 30 personas, que compartirán una cena íntima y el espectáculo con cosas mías y covers que me gustan de The Beatles, Fito Páez, Charly García, folclore y tango, que no hago habitualmente sobre el escenario”, anuncia.
Vuelve a su disco, y reivindica la importancia de haber podido grabar “cada tema con distintos músicos según las características y el estilo que tiene cada uno, y atento a lo que quiero cantar y componer en el momento”. Cita a Colo Vernieri, Pancho Santamarina, Gustavo Parrado, Marcos Rodríguez, Juan Pajón, Kike Yance, Pachi Lebón y Rodrigo Aráoz. “Es un seleccionado, y el último que subimos es un bolero, ‘El juramento’, con Gerardo Alderete, que es un exitazo. No podía no incluir ese género, así como hice blue jazz”, sostiene.
Alternativas
También en Yerba Buena hay otras opciones para disfrutar de la música y el arte.
Una nueva edición del MAB Itinerante (Mercado de Arte y Botánica) tendrá lugar entre las 10 y las 15 en avenida Aconquija 862, con la inauguración de un centro cultural multipropósito donde se dictarán seminarios y talleres anuales junto a la feria de artesanías. Para el lanzamiento, a las 13 y a la gorra, actuarán Luis Allende y el Negro Burgo con temas de Charly García.
A partir de las 20, en La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza) se desarrollará la propuesta de arte efímero “Enciende. Una noche para arrojarse a la danza del fuego”, con la música de Salustiano, Luis Gómez Salas e Isako, y la previa de Migue.
Cumpitas (avenida Aconquija 1.900) habrá una noche de Ítalo Disco con Robert Tagashira, B2B, Juani Yocca, Zalo Arce y Mats Pavonne. También habrá fiesta en la reapertura de Recórcholis (avenida Aconquija 1.493).
Jazz y Dj’s
En la capital, El Bajón de Yaggi (General Paz 1.208) mantendrá su ciclo de jazz sabatino desde las 22 con Rony López al bajo, Julio González Goytía en guitarra y el cordobés Germán Siman en batería. También habrá jazz (más folclore y tango) en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437), a cargo del dúo Sardonix.
A la medianoche, el Dj Sebas Soraire aportará el ritmo cachengue en Boris (San Juan 1.131); al tiempo que en Magic Music Box (José Colombres 427) actuarán Eludelmal y Pitermidor y en Santos Discépolo (La Rioja 219) habrá una Fiesta Santurrona con Leo Correa y Lázaro Medrano, con Pipo Albano de anfitrión y Patri Yapura como invitada; y en Mendoza 874 se celebra El Wedding, con una pista para electro, pop y dance y otra para cumbia, cachengue y reggaetón.
José Cuervo (Miguel Lillo 352) recibirá, con entrada libre y gratuita, a Suerte Vagabunda para una nueva noche de tributo a la música de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.
Reggae solidario: convocatoria de dos bandas en el bar Oskar
“Reggae at the Control” es la propuesta con perfil solidario que tendrá lugar esta noche, desde las 23, en Oskar Bar (Virgen de la Merced 611), con el protagonismo de Freestalera, que presentará su característico power mix de reggae y rap, y Metaroot, el trío de reggae con una marcada energÍa rockera. Además del encuentro musical, el evento busca recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por las recientes tormentas en la localidad de Pala Pala, departamento Leales. Todo lo que se reúna será entregado la semana próxima en la Escuela 27 de ese lugar para brindar ayuda directa a la comunidad, por lo cual se solicita mercadería no perecedera, artículos de limpieza, ropa y calzado.