La nueva ruta compositiva de Santiago Caminos

Reggae solidario: convocatoria de dos bandas en el bar Oskar

“Reggae at the Control” es la propuesta con perfil solidario que tendrá lugar esta noche, desde las 23, en Oskar Bar (Virgen de la Merced 611), con el protagonismo de Freestalera, que presentará su característico power mix de reggae y rap, y Metaroot, el trío de reggae con una marcada energÍa rockera. Además del encuentro musical, el evento busca recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por las recientes tormentas en la localidad de Pala Pala, departamento Leales. Todo lo que se reúna será entregado la semana próxima en la Escuela 27 de ese lugar para brindar ayuda directa a la comunidad, por lo cual se solicita mercadería no perecedera, artículos de limpieza, ropa y calzado.



