Tripas Calientes cumple 25 años y se sale del libreto

- Sí, con “Nací con el blues”, que surgió en un viaje de luna de miel en New Orleans en un hotel de negros, con manija de bronce, no había ningún blanco, porque éramos turistas. Una noche me desperté y le dije a mi novia toda la canción. Eso no fue compuesto, estaba dictado por algo, certificaba que no fui de acá. Ahí nació esa canción como aquí “Juan V. Justo”, un espacio en el que me manejaba con mucha naturalidad, caminaba en la madrugada y los policías me miraban diciéndome que tenía que ir a dormir ya en el hotel, que era un peligro esa zona. El nombre nace inspirado por “Johnny be good”, tal vez el rocanrol perfecto, cuya traducción es “Juancito sé bueno”. Empecé a pensar una analogía; qué había en idioma español de un nombre que significara algo para nosotros. Lo encontré en “Juan B. Justo”, y cambié la B (de Bautista) por V (con la v corta), tal como queda en el estribillo.