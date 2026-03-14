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Expresiones de la identidad tucumana en el Mercedes Sosa: se presentan Los Biguases, Los Sureños y Los Puesteros

Los Biguases, Los Sureños y Los Puesteros compartirán sus repertorios centrados en compositores locales. La diferencia entre actuar en una sala y hacerlo en peñas y festivales. El espíritu del canto.

REGRESO. Los Sureños retomaron su plena actividad en el folclore luego de una pausa artística de varios años. REGRESO. Los Sureños retomaron su plena actividad en el folclore luego de una pausa artística de varios años.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 4 Hs

Una noche dedicada al folclore, con tres exponentes que defienden la identidad local, lo tradicional y el encuentro cultural, es la propuesta “Tucumán canta”, que desde las 21 ocupará el escenario del teatro Mercedes Sosa (San Martín 479). Los socios de Club LA GACETA tienen el beneficio de 2x1 en entradas. La convocatoria al público es a concurrir con un poncho, un pañuelo, un sombrero o una boina, ya que se filmará el show.

Los Puesteros, Los Sureños y Los Biguases aportarán su largo recorrido artístico en un recorrido por el cancionero popular y las composiciones propias, que permiten sumar un toque contemporáneo a los sonidos. El entorno de la sala implica “un gran desafío, porque es emocionante cantar en el Mercedes Sosa, el nuevo palacio de las artes tucumanos”, señala para LA GACETA Fernando de la Orden (Los Sureños).

Esa idea es reforzada por su compañero de formación Gabriel Bazán: “lejos de condicionarnos, nos abre mucho más las posibilidades; es más íntimo, estamos más cerca de la gente y el repertorio cambia rotundamente respecto de peñas o festivales, con arreglos armónicos y detalles musicales”. En ese sentido, Alonso Asensio menciona como infaltable “Prendida mi alma”, la zamba de Gustavo Guaraz y Daniel Pascual presente entre sus canciones desde hace 25 años. “Desde nuestros orígenes planteamos defender la música tucumana. Por eso al menos un 60% son de temas de autores tucumanos, es nuestro sello distintivo”, añade Juan Carlos Romano.

Acústica y clima

Por Los Biguases, Miguel Marengo reivindica la importancia “maravillosa de llegar al Mercedes Sosa, que genera una enorme felicidad; es uno de esos escenarios que todo músico sueña pisar porque tiene una técnica y una acústica de primer nivel, y eso siempre suma mucho, además del clima que se genera con el público sentado, en silencio, escuchando y viviendo cada canción”. “Es una experiencia distinta a la de otros espacios donde la energía es más festiva. En el teatro se produce una conexión muy profunda con la música, y eso lo vuelve, para mí, en algo perfecto”, describe.

El cantante comparte grupo con Gabriel Lüdemann, Diego Barone, Fernando Velardes y José Asensio en la interpretación de una música popular que sienten muy propia. “Más que con una canción, nos identificamos con aquellas que logran transmitir emoción y verdad, que es lo que buscamos cuando subimos al escenario. Defender la tradición significa ser profundamente respetuoso con los compositores y los poetas a la hora de interpretar sus obras, así como transmitir a las nuevas generaciones el amor por nuestras costumbres. Nuestra cultura es muy valiosa, y mantenerla viva es una responsabilidad y un orgullo”, remarca Marengo.

Repertorio

“Miéntale a mi corazón”, “Tocando al frente”, “Si tú te vas”, “Quisiera” y “Oración del remanso” son algunas de las composiciones que cantarán Los Puesteros, conformado por Diego Trejo, Camilo Soaje, Julio Cossio y Agustín Viejobueno.

“Las elegimos porque nos representan ya que hablan de nuestra identidad, y porque el público las hizo suyas”, explica Trejo, que considera al Mercedes Sosa como “un lugar único y emblemático, el escenario más importante y reconocido de nuestra provincia y de la región”. “Ya tuvimos la dicha de estar allí en dos ocasiones memorables: una junto al bailarín Hernán Piquín en ‘Mi tierra’ y otra con Pancho Figueroa y Polo Román, leyendas de Los Chalchaleros, noches que quedaron grabadas en nuestro corazón. Volver con Los Biguases y Los Sureños tiene un valor especial, porque marcamos una época en Tucumán a principios de siglo, cuando el folclore revivió con fuerza. Estar en este teatro significa demostrar que desde Tucumán se pueden soñar y concretar grandes cosas con sus artistas”, destaca.

“Tucumán Canta” unirá nuevamente a tres grupos históricos: Los Puesteros, Los Biguases y Los Sureños

“Tucumán Canta” unirá nuevamente a tres grupos históricos: Los Puesteros, Los Biguases y Los Sureños

“Cada espacio tiene su magia. La peña y el festival al aire libre nos conectan con lo popular, con la espontaneidad del baile y la guitarreada. El teatro nos brinda comodidad y la posibilidad de desplegar un estilo más amplio y cuidado, con un público que viene a disfrutar y a escuchar y vernos con atención. Pero en todos los lugares, defender la tradición es levantar el estandarte de nuestra tucumanidad, nuestra forma de sentir y expresar la música. Los tres grupos hemos mantenido viva una senda que otros abrieron antes que nosotros y que vemos con alegría que nuevos grupos vienen empujando fuerte, como es espíritu de la guitarreada, la poesía y el canto”, sostiene.

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