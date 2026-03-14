Expresiones de la identidad tucumana en el Mercedes Sosa: se presentan Los Biguases, Los Sureños y Los Puesteros

“Las elegimos porque nos representan ya que hablan de nuestra identidad, y porque el público las hizo suyas”, explica Trejo, que considera al Mercedes Sosa como “un lugar único y emblemático, el escenario más importante y reconocido de nuestra provincia y de la región”. “Ya tuvimos la dicha de estar allí en dos ocasiones memorables: una junto al bailarín Hernán Piquín en ‘Mi tierra’ y otra con Pancho Figueroa y Polo Román, leyendas de Los Chalchaleros, noches que quedaron grabadas en nuestro corazón. Volver con Los Biguases y Los Sureños tiene un valor especial, porque marcamos una época en Tucumán a principios de siglo, cuando el folclore revivió con fuerza. Estar en este teatro significa demostrar que desde Tucumán se pueden soñar y concretar grandes cosas con sus artistas”, destaca.