“Tucumán Canta” unirá nuevamente a tres grupos históricos: Los Puesteros, Los Biguases y Los Sureños

“Reivindicamos nuestra música tucumana. La de aquella época, la anterior también, y por supuesto la nueva música”, expresó De la Orden y se refirió a la evolución sonora: “En aquella época tocábamos bombo y guitarra. Fuimos incorporando nuevos sonidos como piano, bajo y violines. Se suma la tecnología que tiene el teatro, que es maravillosa. Así que las armonías fueron cambiando. Las voces también, por supuesto, con el pasar del tiempo pero conservamos la misma esencia que teníamos en nuestra juventud”.