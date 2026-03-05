“Tucumán Canta” unirá nuevamente a tres grupos históricos: Los Puesteros, Los Biguases y Los Sureños

El folclore tucumano volverá a ocupar el escenario mayor de la provincia el 14 de marzo a las 21 en el teatro Mercedes Sosa. El espectáculo “Tucumán Canta” reunirá a Los Puesteros, Los Biguases y Los Sureños en una misma noche que propone reencuentro, memoria y presente. Las entradas se consiguen a través de la página web del teatro y hay promoción 2x1 con Club LA GACETA.
Esa noche, además, se grabará un video musical y el público podrá formar parte de la puesta. “Podés acompañarnos llevando algo representativo de nuestro folklore: un poncho, un pañuelo, un sombrero o una boina”, dice la presentación del espectáculo en las redes sociales de los artistas.
Un concierto con historia
Durante una jornada de una hora y 40 minutos, los tres grupos compartirán escenario juntos y también por separado, como hace 25 años. Fernando de la Orden, de Los Sureños, recordó aquel antecedente. “Estamos igual que hace 25 años, eso está clarísimo. Y contentos de poder reflotar este concierto que hicimos hace 25 años en el Teatro San Martín”, afirmó.
El cantante destacó el regreso de los conjuntos a una propuesta común. “Los biguases y Los sureños hemos tenido algunos impasses y ahora volvimos a cantar hace unos años. Estamos felices de toda la expectativa que se está generando, no tan solo en nosotros, sino en el público, en aquel viejo público, de volver a vernos a los tres juntos arriba de la escena”, señaló.
“Reivindicamos nuestra música tucumana. La de aquella época, la anterior también, y por supuesto la nueva música”, expresó De la Orden y se refirió a la evolución sonora: “En aquella época tocábamos bombo y guitarra. Fuimos incorporando nuevos sonidos como piano, bajo y violines. Se suma la tecnología que tiene el teatro, que es maravillosa. Así que las armonías fueron cambiando. Las voces también, por supuesto, con el pasar del tiempo pero conservamos la misma esencia que teníamos en nuestra juventud”.
Diego Trejo, de Los Puesteros, anticipó matices para la noche. “Habrá alguna sorpresa. Será una noche de reencuentro y de compartir. Somos amigos de muchos años. Y creo que hemos dejado una huella en muchos tucumanos. Va a ser una noche de nostalgia, pero también del presente de los tres grupos”, sostuvo.
Gabriel Lüdemann, de Los Biguases, puso el foco en el legado. “Nos conocimos haciendo música cuando éramos muy, muy jóvenes. Jugamos a hacer música en aquellos años de adolescentes. Hoy lo planteamos con mucha más seriedad y con ganas de dejar legado a la gente más joven, que invitamos a que se sume y se anime. Hay mucho talento en Tucumán”, afirmó.