Con el anuncio de la NASA, Argentina está más cerca de la Luna

Una vez solucionados los inconvenientes, la NASA puso nueva fecha: desde el primer día de abril hasta el último, con mayores posibilidades hasta el 6, habrá condiciones favorables para mandar a Artemis al espacio por segunda vez. Los equipos técnicos volvieron a probar los sistemas que habían fallado y aseguraron que el cohete está en condiciones de volar.
Si todo avanza según lo previsto, el vehículo será trasladado a la plataforma de lanzamiento en los próximos días y comenzarán los preparativos finales para el despegue desde Cabo Cañaveral, en Florida.
La misión será histórica para la exploración espacial y Argentina. El país no se quedará expectante porque en la nave viajará Atenea, un nanosatélite científico desarrollado con participación de investigadores, docentes y estudiantes de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. El pequeño satélite forma parte de un grupo de dispositivos internacionales seleccionados para acompañar el vuelo.
Los retrasos
El calendario de Artemis II sufrió varias modificaciones. Inicialmente, el lanzamiento estaba previsto para febrero, pero debió postergarse tras detectarse fugas de combustible durante un ensayo general realizado en febrero.
Un segundo intento del ensayo, el 19 de febrero, se completó sin inconvenientes y permitió fijar el 6 de marzo como fecha tentativa de despegue. Sin embargo, un nuevo contratiempo por una obstrucción en el sistema de helio del cohete obligó a retrasar el despegue.
“Los equipos de control de misión están listos”, señaló Norm Knight, director de operaciones de vuelo. Según explicó, el comandante de la misión confirmó que la tripulación se encuentra en excelente estado y con plena confianza en el trabajo del equipo en tierra.
El alunizaje deberá esperar
Mientras la misión Artemis II entra en su fase final de preparación, la agencia también anunció ajustes en el calendario de su programa lunar. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, reveló recientemente que la misión Artemis III ya no buscará alunizar directamente.
En cambio, se transformará en una prueba en órbita terrestre baja prevista para 2027, donde se ensayarán tecnologías clave como el acoplamiento con módulos de aterrizaje desarrollados por empresas privadas. Entre esas compañías figuran SpaceX, fundada por Elon Musk, y Blue Origin, creada por Jeff Bezos.