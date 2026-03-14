Con el anuncio de la NASA, Argentina está más cerca de la Luna

La misión será histórica para la exploración espacial y Argentina. El país no se quedará expectante porque en la nave viajará Atenea, un nanosatélite científico desarrollado con participación de investigadores, docentes y estudiantes de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. El pequeño satélite forma parte de un grupo de dispositivos internacionales seleccionados para acompañar el vuelo.