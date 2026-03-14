Las lluvias de febrero y marzo superaron el 60% de la expectativa anual

Los cultivos de caña de azúcar y de limones fueron en general beneficiados por las lluvias que se dieron desde la primavera pasada. Pero la intensidad de las precipitaciones de estos últimos días de verano, también tendrán sus efectos en los cultivos. Pero, como se señaló anteriormente, hay que tener cautela para estimar daños y sacar conclusiones sobre la producción futura en general. Dependerá de la evolución climática de los últimos días del verano el pronóstico que pueda hacerse para el futuro.