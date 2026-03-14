Las lluvias de febrero y marzo superaron el 60% de la expectativa anual

Las intensas lluvias que se registraron en la provincia provocaron anegamientos en diferentes localidades tucumanas con valores que superaron ampliamente los promedios históricos. En lo que llovió entre fines de febrero y lo que va de marzo, se superó el 60% de los niveles de precipitaciones anuales históricos en varias regiones provinciales.
Las lluvias originaron inundaciones en localidades de los departamentos de La Cocha y Graneros, afectando principalmente a diversas poblaciones. Entre ellas, la localidad de La Madrid fue la más afectada.
Los informes meteorológicos que realizaron los técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) corroboraron la gran cantidad de agua caída y los numerosos días de lluvias que se dieron en la provincia. Durante este período, el sol pocas veces apareció.
Hernán Salas, director técnico de la Eeaoc comentó a LA GACETA que la institución está trabajando en evaluar los daños que está originando la situación climática a los diferentes cultivos de la provincia. Sin embargo, son evaluaciones que están en proceso y sería todavía prematuro dar valores al respeto.
Aún hay lugares a los que no se puede ingresar para diagnosticar los efectos de las intensas lluvias. Para tener una idea acabada sobre el estado actual, es necesario hacer las suficientes mediciones y recorridas, sobre todo en las zonas más comprometidas.
Los cultivos de caña de azúcar y de limones fueron en general beneficiados por las lluvias que se dieron desde la primavera pasada. Pero la intensidad de las precipitaciones de estos últimos días de verano, también tendrán sus efectos en los cultivos. Pero, como se señaló anteriormente, hay que tener cautela para estimar daños y sacar conclusiones sobre la producción futura en general. Dependerá de la evolución climática de los últimos días del verano el pronóstico que pueda hacerse para el futuro.