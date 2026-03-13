Sin luz y sin agua: así fue el regreso de un jubilado de La Madrid a su hogar

Las calles de La Madrid están devastadas. Macetas volcadas, bolsas de cal y arena, montones de barro acumulados y hasta muebles que fueron arrastrados por el agua quedaron desperdigados por todo el pueblo. En ese contexto, Julio, un jubilado que vive en el lugar, debió volver a su casa. Solo y acompañado por Matías Auad, movilero de LA GACETA Play, porque su hermano, con quien vive, fue trasladado a un hospital cercano por un problema de salud.