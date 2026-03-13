Secciones
LG PlayBuen día

Sin luz y sin agua: así fue el regreso de un jubilado de La Madrid a su hogar

Muchas casas de La Madrid se dieron vuelta: a la mayor altura posible, los vecinos ubicaron todas las pertenencias que alcanzaron a resguardar del agua.

Hace 1 Hs

Las calles de La Madrid están devastadas. Macetas volcadas, bolsas de cal y arena, montones de barro acumulados y hasta muebles que fueron arrastrados por el agua quedaron desperdigados por todo el pueblo. En ese contexto, Julio, un jubilado que vive en el lugar, debió volver a su casa. Solo y acompañado por Matías Auad, movilero de LA GACETA Play, porque su hermano, con quien vive, fue trasladado a un hospital cercano por un problema de salud.

Emergencia en La Madrid: el río Marapa descendió 1,70 metros

Emergencia en La Madrid: el río Marapa descendió 1,70 metros

Las copas de los árboles se ven plagadas de aves. Julio explica que su presencia anuncia que las lluvias continuarán. En la esquina de la plaza principal, su casa cerrada tiene las marcas del nivel al que llegó el agua. Unas chapas que improvisan un portón están levantadas producto de la fuerte corriente. La última vez que estuvo en su casa, hace 24 horas, el agua le llegaba al pecho.

Julio regresa a su casa y su primera decisión es abrir para ventilar. Se fija, también, que no haya amenazas como víboras en el interior. Objetos de cocina y algunos muebles están ubicados en las partes más altas que el jubilado encontró. Las mesas, la cocina y la heladera, cuenta, fueron volcadas por el agua y están en lugares en los que no estaban originalmente ubicadas.

Se suman los problemas de salud acarreados por la exposición de los vecinos a la intemperie para resguardarse de la crecida. La situación de la casa de Julio se repite en todos los hogares de La Madrid. Los vecinos, mientras intentan regresar, siguen con la sensación de miedo por la amenaza que representan el río y las tormentas.

Temas Inundaciones 2026 TucumánLa Madrid
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli
1

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política
2

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”
3

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?
4

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

¿Qué futuro les puedo dar a mis hijos acá?: el lamento de una vecina de La Madrid tras la inundación
5

"¿Qué futuro les puedo dar a mis hijos acá?": el lamento de una vecina de La Madrid tras la inundación

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas
6

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

Más Noticias
¿Qué futuro les puedo dar a mis hijos acá?: el lamento de una vecina de La Madrid tras la inundación

"¿Qué futuro les puedo dar a mis hijos acá?": el lamento de una vecina de La Madrid tras la inundación

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Lemoine pide el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Ranking de inflación: Argentina se consolida en el segundo puesto en América Latina

Ranking de inflación: Argentina se consolida en el segundo puesto en América Latina

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

La conexión Fanzolato-Camino del Perú es clave para Yerba Buena

La conexión Fanzolato-Camino del Perú es clave para Yerba Buena

Comentarios