“La gente está en su derecho de reclamar”: el vestuario de Atlético habló tras el empate

El ex Lanús entró "eléctrico" por derecha, mostrándose rápido en el uno contra uno y con determinación para encarar. De hecho, tuvo participación indirecta en el penal que malogró Leandro Díaz: fue quien sacó rápido el lateral que generó la jugada de la infracción. "El grupo siente la presión de no ganar. Hace mucho que el equipo viene mal y los únicos que estamos para sacarlo adelante somos nosotros. Por eso creo que en el segundo tiempo el equipo salió con otra cara", enfatizó sobre el complemento. Sobre el nuevo DT, aseguró: "Falcioni vino para cambiarnos el chip. Es un técnico con mucha experiencia, que sabe de todo, así que tratamos de agarrar la idea que quiere e ir mejorando".