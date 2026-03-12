Qué buscó Falcioni en su debut: el intento de reconstruir a Atlético desde el orden

El debut de Julio César Falcioni al frente de Atlético dejó más señales de intención que certezas futbolísticas. En un puñado de días de trabajo (asumió el 4 de marzo), el nuevo entrenador intentó introducir una primera idea: ordenar al equipo desde las bases, devolver a los futbolistas a sus posiciones naturales y construir solidez en cada una de las líneas.