"Hizo unas declaraciones correctas": Simeone defendió a Julián Álvarez y apuntó contra el enfoque de la prensa

A partir de allí planteó su crítica al tratamiento mediático de los resultados del Atlético. Recordó, por ejemplo, el triunfo 4-1 ante Brujas, donde, según su mirada, el análisis se centró en una atajada de Jan Oblak más que en la actuación del equipo. También mencionó la goleada 4-0 frente a Barcelona, cuando gran parte de la atención se puso en las versiones sobre una posible salida de Antoine Griezmann.