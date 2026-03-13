"Hizo unas declaraciones correctas": Simeone defendió a Julián Álvarez y apuntó contra el enfoque de la prensa

En medio de los rumores sobre el futuro de Julián Álvarez, Diego Simeone reaccionó con su estilo directo durante una conferencia de prensa que rápidamente se volvió viral. El entrenador del Atlético de Madrid respaldó al delantero argentino y cuestionó el foco con el que, según él, se analizan los partidos de su equipo.
La situación surgió a partir de unas declaraciones recientes del atacante tras el triunfo frente a Tottenham, cuando respondió que no sabía si seguiría en el club la próxima temporada. Esa frase encendió el debate en España y llegó inevitablemente a la sala de prensa.
Simeone eligió responder con un largo mensaje dirigido, según aclaró, más a los hinchas que a los periodistas. “Entiendo todas sus preguntas y espero que interpreten la forma con la que voy a hablar. No le hablo a los periodistas, le hablo a nuestra gente”, comenzó el técnico.
A partir de allí planteó su crítica al tratamiento mediático de los resultados del Atlético. Recordó, por ejemplo, el triunfo 4-1 ante Brujas, donde, según su mirada, el análisis se centró en una atajada de Jan Oblak más que en la actuación del equipo. También mencionó la goleada 4-0 frente a Barcelona, cuando gran parte de la atención se puso en las versiones sobre una posible salida de Antoine Griezmann.
En ese contexto apareció el nombre de Álvarez. Simeone consideró que las palabras del delantero fueron lógicas y evitó dramatizar la situación. “Julián hizo unas declaraciones correctas. La vida de todos es el día a día y la valoración de las personas se hace a partir de lo que te dan. Y Julián nos está dando un montón”, remarcó.
Le cuestionan al Cholo por las palabras de JuliÃ¡n Ãlvarez sobre su futuro... y su respuesta deriva en cabreo ð¥— MARCA (@marca) March 13, 2026
ð Menudo papelÃ³n para el siguiente en preguntar... pic.twitter.com/PVuzFt58Bt
El entrenador fue elevando el tono de su respuesta mientras repasaba los últimos resultados del equipo: “Ganamos 4-1 al Brujas y todo se fue en la parada de Oblak; al Barcelona 4-0 y todo en que Griezmann se iba; al Tottenham 5-2 y todo en Julián Álvarez”. Luego dejó un mensaje claro hacia los hinchas: “Estamos bien. Dijimos al inicio de la temporada que íbamos a competir y vamos a competir”.
El clima de tensión se distendió cuando un periodista tomó la palabra y, entre risas, comentó que quizá no era el mejor momento para hacer otra pregunta porque lo veía “un poco encendido”. La reacción provocó una sonrisa del técnico y cerró uno de los momentos más comentados de la conferencia.
Más allá de la polémica, Simeone también se refirió al próximo compromiso de su equipo. Atlético enfrentará este sábado a Getafe en LaLiga y el entrenador anticipó un partido exigente. “Va a ser durísimo. Es un rival que viene en un gran momento y que ha ganado partidos importantes desde su forma de jugar”, señaló.
El conjunto madrileño marcha tercero en el campeonato y tiene prácticamente asegurada su presencia en la próxima Champions League. Además, ya está en la final de la Copa del Rey y mantiene la ilusión de seguir avanzando en el máximo torneo europeo, tras el contundente 5-2 conseguido frente a Tottenham en la ida de los octavos de final.