Julián Álvarez se refirió a su futuro en Atlético de Madrid y dejó más dudas que certezas

“Puede ser que sí, puede ser que no”. Con esa frase, Julián Álvarez dejó abierta la incógnita sobre su futuro en el Atlético de Madrid tras la contundente victoria por 5-2 frente al Tottenham por la ida de los octavos de final de la Champions League.
El delantero argentino fue una de las grandes figuras del encuentro disputado en el estadio Metropolitano. Con dos goles y una asistencia, el ex River impulsó un triunfo clave que dejó al equipo de Diego Simeone bien posicionado de cara a la revancha en Londres.
El partido comenzó con intensidad y el Atlético supo aprovechar los problemas del Tottenham en la salida. Álvarez asistió a Marcos Llorente para abrir el marcador y, minutos después, Antoine Griezmann amplió la ventaja tras otra recuperación alta del conjunto español. Poco más tarde, un error del arquero Antonín Kinský permitió que el argentino marcara el tercer gol del encuentro.
En el complemento, el cordobés volvió a aparecer para liderar un contraataque y convertir su segundo tanto de la noche con un remate cruzado. Aunque el Tottenham logró descontar a través de Pedro Porro y Dominic Solanke, el Atlético mantuvo el control del partido y selló una victoria contundente.
La frase sobre su futuro que generó ruido
Tras el encuentro, Álvarez fue consultado por su continuidad en el club y sorprendió con su respuesta. “Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no. Yo estoy feliz acá, pienso en el día a día y trabajo para mejorar”, expresó el delantero argentino.
Ante el revuelo que generaron sus palabras, el ex jugador de Manchester City intentó bajar el tono de las especulaciones. “No tengo nada que decir, salvo que soy feliz aquí en el Atleti. En las redes sociales se habla mucho, cualquiera puede publicar lo que piensa o cree, pero yo nunca dije nada”, aclaró.