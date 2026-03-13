Se completaron los clasificados y quedaron definidos los bombos de la Copa Libertadores 2026

Los últimos cupos se definieron esta semana en una serie de cruces intensos. El primero en avanzar fue Barcelona de Ecuador, que dio uno de los golpes de la instancia al eliminar a Botafogo en Brasil. Luego, Sporting Cristal logró su clasificación desde los doce pasos tras caer en Lima ante Carabobo, lo que llevó la serie a una definición por penales.