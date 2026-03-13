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Se completaron los clasificados y quedaron definidos los bombos de la Copa Libertadores 2026

La fase previa terminó esta semana y ya están los 32 equipos que disputarán la etapa de grupos. El sorteo se realizará el 19 de marzo en la sede de Conmebol.

TORNEO CONTINENTAL. Boca Juniors volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. TORNEO CONTINENTAL. Boca Juniors volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.
Hace 35 Min

La Copa Libertadores 2026 ya tiene a todos sus participantes definidos. Con la conclusión de la fase previa, quedaron confirmados los 32 equipos que disputarán la fase de grupos y también los bombos que se utilizarán en el sorteo que se realizará el jueves 19 de marzo en la sede de Conmebol, en Luque, Paraguay.

Los últimos cupos se definieron esta semana en una serie de cruces intensos. El primero en avanzar fue Barcelona de Ecuador, que dio uno de los golpes de la instancia al eliminar a Botafogo en Brasil. Luego, Sporting Cristal logró su clasificación desde los doce pasos tras caer en Lima ante Carabobo, lo que llevó la serie a una definición por penales.

El miércoles se sumó Deportes Tolima, que venció por 2-0 a O’Higgins y revirtió la eliminatoria para quedarse con el pasaje a la fase de grupos. La última plaza se resolvió el jueves, cuando Independiente Medellín derrotó en Colombia a Juventud de Las Piedras y completó la lista de clasificados.

La edición 2026 tendrá una particularidad ya que hay varias ausencias llamativas entre clubes históricamente protagonistas del torneo. River Plate, Racing Club, San Pablo, Atlético Mineiro, Botafogo, Santos, Olimpia, Millonarios y Gremio no formarán parte de esta Libertadores.

Los bombos para el sorteo quedaron conformados de la siguiente manera:

- En el Bombo 1 estarán Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Montevideo, LDU Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

- El Bombo 2 incluye a Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

- En el Bombo 3 aparecen Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.

- Por último, el Bombo 4 reúne a Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín, equipos que en su mayoría llegaron desde la fase preliminar.

Como es habitual, en la fase de grupos no podrán enfrentarse equipos del mismo país, salvo que uno de ellos haya accedido desde las rondas clasificatorias. Esta regla condicionará los posibles cruces cuando se realice el sorteo.

La fase de grupos de la Libertadores comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Luego el torneo entrará en pausa por la disputa del Mundial 2026 y se retomará el 11 de agosto con el inicio de los octavos de final.

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