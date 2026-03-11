Sorpresa en la Libertadores: Botafogo quedó afuera y cambia el escenario para Boca y River

Botafogo quedó eliminado de la Copa Libertadores. La derrota del conjunto brasileño frente a Barcelona de Guayaquil no solo sacudió el certamen continental, sino que también generó repercusiones directas en el panorama de Boca y River en las competencias internacionales.
El equipo ecuatoriano se impuso por 1-0 en el estadio Nilton Santos y selló la clasificación a la fase de grupos del torneo con un global de 2-1. El único gol del encuentro lo convirtió Milton Céliz a los siete minutos del primer tiempo, tras una jugada colectiva que terminó marcando el rumbo del partido.
Con ese resultado, Botafogo quedó eliminado de la Libertadores y deberá disputar la Copa Sudamericana, un cambio que tiene consecuencias diferentes para los clubes argentinos. Por un lado, Boca evita la posibilidad de enfrentar a un rival brasileño de peso en la fase de grupos del máximo torneo continental.
El “Xeneize”, que integrará el bombo 1 en el sorteo de la Libertadores previsto para el 19 de marzo, se beneficia con la salida del Fogao, ya que reduce el número de equipos brasileños que podían aparecer en su camino durante el torneo.
Un nuevo rival para River en la Sudamericana
La eliminación de Botafogo, en cambio, representa un escenario distinto para River, que disputará la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño se sumará al torneo como uno de los equipos más fuertes del continente y podría cruzarse con el “Millonario” en la fase de grupos.
Al ingresar al bombo 4, el Fogao podría quedar emparejado con varios de los candidatos del certamen, en un torneo que también contará con clubes de peso como Racing, San Lorenzo, Olimpia, Atlético Nacional, San Pablo, Gremio y Atlético Mineiro.