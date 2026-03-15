Cómo mantener el cuello sin arrugas: hábitos, remedios caseros y claves para cuidar la piel

Mantener el cuello sin arrugas no es solo una cuestión estética: forma parte de una rutina de cuidado de la piel que muchas veces queda relegada. La zona cervical tiene una piel más fina y menos glándulas sebáceas que el rostro, lo que la vuelve más propensa a la flacidez y a la aparición de líneas de expresión. A esto se suma la exposición solar acumulada y ciertos hábitos posturales que, con el paso del tiempo, dejan su marca.