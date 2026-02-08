El ejercicio simple que ayuda a reducir las arrugas de la papada

El ejercicio para una papada sin arrugas

La piel del rostro empieza a perder su firmeza poco a poco, por lo que es natural que algunas regiones parezcan ceder. Cuando esto sucede en la zona inferior de la cara, se nota particularmente porque se forman especies de colgajos que se perciben a simple vista. Además, la postura incide notablemente en las arrugas en la zona del cuello.