El ejercicio simple que ayuda a reducir las arrugas de la papada

La papada es una de las áreas del rostro donde antes se hacen visibles los signos del envejecimiento. La pérdida de tonicidad, los cambios en la elasticidad de la piel y ciertos hábitos cotidianos contribuyen a la aparición de arrugas y flacidez en esta zona, que muchas personas buscan mejorar sin recurrir a tratamientos invasivos.
En ese contexto, los ejercicios faciales ganan cada vez más espacio como una alternativa accesible y fácil de incorporar a la rutina diaria. Se trata de movimientos simples que apuntan a activar los músculos del cuello y el mentón, y que, realizados con constancia, pueden colaborar en el cuidado de la piel y el aspecto general del rostro.
El ejercicio para una papada sin arrugas
La piel del rostro empieza a perder su firmeza poco a poco, por lo que es natural que algunas regiones parezcan ceder. Cuando esto sucede en la zona inferior de la cara, se nota particularmente porque se forman especies de colgajos que se perciben a simple vista. Además, la postura incide notablemente en las arrugas en la zona del cuello.
La actividad que hay que practicar a diario para reducir las arrugas de la papada es el ejercicio del beso al aire. Se trata de una técnica que se viralizó en TikTok y que consiste en inclinar la cabeza hacia atrás, mirando hacia arriba y simular lanzar un beso -o varios, mejor- al aire.
Esta práctica exige los músculos platismas, que se encuentran en el cuello y la parte inferior del rostro. Trabajar el contorno mandibular con este ejercicio ayuda a estimular la circulación sanguínea y prevenir la flacidez. El movimiento debe repetirse entre 10 y 15 veces seguidas por día.
Para evitar la formación de arrugas, también es recomendable mantener un peso saludable para evitar excesos de grasa. Los masajes faciales y las cremas reafirmantes son buenas opciones, porque ayudan a estimular la piel. La hidratación, además, es crucial porque evita que la piel se reseque y, por ende, se resquebraje.