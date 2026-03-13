Secciones
Temporal en Tucumán: dónde se reciben donaciones
Hace 3 Hs

En la UNT: sedes abiertas

- Se lanzó la campaña Universidad Solidaria, coordinada por la Secretaría de Extensión Universitaria, y las donaciones se reciben en la oficina del PUNA (Ayacucho 291), de lunes a viernes de 8.30 a 14; y en el Museo de la UNT (San Martín 1.545), de 8 a 13 y de 16 a 21; sábado de 16 a 21. También se reciben ayudas en la escuela Sarmiento y en el Gymnasium.

- La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT abrió su sede de La Rioja 437 de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 20.

- Centro de Estudiantes de Medicina (La Madrid 875), abierto de 9 a 13.

En la UTN: 2a campaña solidaria

En la UTN-Tucumán se lanzó la 2da. Campaña solidaria. Se pide alimentos no perecederos, agua mineral,  ropa, calzado, artículos de higiene personal, espirales, mantas, ropa de abrigo. Lugar  de acopio: Rivadavia 1.050. Información en 3814655324 y 3812527405.

Clubes: sin distingo de colores

- La Subsecretaría de Acción Social y Cultura de Atlético Tucumán habilitó una colecta en el estadio de 25 de Mayo 1.351, hoy y mañana y el sábado.

- San Martín impulsa una campaña especial para Leales, en el complejo de avenida Perón 381, Yerba Buena y en la cancha (Bolívar 1.960).

- Sportivo Guzmán (Juramento 415) dispuso el celular 381-3151666 para contactar retiros de donaciones.

- La Federación Tucumana de Pelota atenderá en el club Frontón Tucumán (España 153) de 16 a 22.

- En básquet, se suman los clubes Nicolás Avellaneda (Pellegrini 279), Tucumán Central (La Plata y La Rioja) e Independiente (Lavalle 560).

- En Tafí Viejo abren sus sedes el club Talleres (avenida Sáenz Peña 102), de 9 a 13 y de 16 a 21, y la Asociación de Jóvenes Católicos (avenida Alem 701), de 18 a 22.

- El CEF 18 montó centros de recopilación en España 3.761 (de 17 a 20.30) y en avenida Belgrano 4.397 (de 15 a 19).

- La Liga Tucumana de Veteranos de Fútbol también se activó y atiende en Ramírez de Velasco 1.357.

Iglesia en acción

- Cáritas Tucumán dispone de su sede de San Lorenzo 441 para acopiar aportes de 8.30 a 18, mientras que para donaciones de dinero recibe transferencias al alias dona.caritas.tucuman.

- En la Catedral de Concepción se atiende de 9 a 12 y de 18 a 21 y para donaciones en efectivo está la cuenta moneda.filo.pie del Banco Macro.

- La parroquia Nuestra Señora de Luján (Don Bosco 2.736) reúne ayuda para damnificados en Ranchillos; y la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis lo hace para afectados de Leales en el Centro de Salud.  

Instituciones y empresas: diferentes opciones en Capital e interior

- La empresa de colectivos Rayo Bus dispuso del galpón de la Línea 8 (avenida Francisco de Aguirre al 1.900) y su oficina de 9 de Julio 516 como sitios de acopio, y también realiza retiros a domicilio.

- La fundación La Bondad de Dios habilitó el teléfono 381-3673526 y su local en Barrio La Mago para recibir aportes.

- En Ranchillos, la parroquia Espíritu Santo (de 18.30 a 21) y el Drugstore Emmanuel (de 8 hasta la medianoche) son puntos de recolección.

- En Santa Rosa de Leales, coordina acciones el Juzgado de Paz mientras que el Complejo NOW habilitó el alias diegonow para aportes destinados a la compra de insumos básicos que serán entregadas a la iglesia Santa Rosa para su distribución.

- Huellitas Callejeras Santa Ana pide que la colaboración atienda también a los animales domésticos con alimento para perros, gatos y gallinas, entre otros, con contacto a través de su Instagram.

- Taco Ralo es lugar de evacuación de damnificados de La Madrid y recibe ayuda en su Escuela Técnica N°1 Profesor Rafael Marino (Uttinger 1.100).

- En Simoca, la Escuela Normal Superior Manuel Belgrano (Gómez Llueca 950) es lugar de donaciones.

- Tucumán Arde (San Juan 1.015) estará abierto de 12 a 20 para donaciones.

-La Asociación Civil Camino del Pueblo recibe ayuda para familias afectadas en el barrio 130 Viviendas de la Capital. Teléfono 3813555857.

- Artistas Unidos de Tucumán reunirá ayudas en Matienzo 821 o las retira llamando al 381-6603033.

- La Casa de las Mujeres Norma Nassif recibe ayudas para las familias damnificadas de los barrios Las Piedritas y La Costanera en Entre Ríos 675 (oficina 1), de 10 a 12.

- La Cueva (San Juan y Junín y pasaje Padilla 25) retira donaciones a domicilio llamando a los celulares 381-4471842 y 381-6001383; lo mismo que Buscando Sonrisas a través de los teléfonos 381-3949560 y 381-5995908.

- El bar Bella Vista Social Club aloja a autoevacuados de la ciudad, además de recibir donaciones para llevar a los barrios más afectados.

- El domingo, Lealtad Trekkinera hará una campaña de recolección y salida de vehículos para llevar lo donado al sur desde las 9 en la plaza Urquiza.

El Estado: lugares de recepción

- El hospital de Los Ralos recibe donaciones.

- La Dirección de Emergencia Sanitaria 107 tiene su base de avenida Brígido Terán 380 montada como sitio de recolección.

- El Ministerio de Salud Pública habilitó teleconsultas para los afectados con un hospital virtual. La solicitud es por WhatsApp al 381-2165046. Líneas de atención directa: 0800-5558478 para enfermería; 0800-1221555 para psicología y 0800-1220450 para obstetricia.


