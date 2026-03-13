Temporal en Tucumán: dónde se reciben donaciones

En la UNT: sedes abiertas

- Se lanzó la campaña Universidad Solidaria, coordinada por la Secretaría de Extensión Universitaria, y las donaciones se reciben en la oficina del PUNA (Ayacucho 291), de lunes a viernes de 8.30 a 14; y en el Museo de la UNT (San Martín 1.545), de 8 a 13 y de 16 a 21; sábado de 16 a 21. También se reciben ayudas en la escuela Sarmiento y en el Gymnasium.