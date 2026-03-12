Solidaridad con los inundados: los lugares donde se reciben donaciones

Lo urgente: ropa, alimentos y remedios
Se necesita en especial ropa para todas las edades, calzados, comida no perecedera, agua potable, colchones, camas y colchas, útiles y libros escolares, repelentes, insecticidas, remedios de venta libre (en especial analgésicos), velas y artículos de limpieza e higiene personal (como pañales para niños y adultos).
En la UNT: sedes abiertas
- Se lanzó la campaña Universidad Solidaria, coordinada por la Secretaría de Extensión Universitaria, y las donaciones se reciben en la oficina del PUNA (Ayacucho 291), de lunes a viernes de 8.30 a 14; y en el Museo de la UNT (San Martín 1.545), de 8 a 13 y de 16 a 21; sábado de 16 a 21.
- La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT abrió su sede de La Rioja 437 de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 20.
- Centro de Estudiantes de Medicina (La Madrid 875), abierto de 9 a 13.
En la UTN: 2a campaña solidaria
En la UTN-Tucumán se lanzó la 2da. Campaña solidaria. Se pide alimentos no perecederos, agua mineral, ropa, calzado, artículos de higiene personal, espirales, mantas, ropa de abrigo. Lugar de acopio: Rivadavia 1.050. Información en 3814655324 y 3812527405.
Clubes: sin distingo de colores
- La Subsecretaría de Acción Social y Cultura de Atlético Tucumán habilitó una colecta en el estadio de 25 de Mayo 1.351, hoy y mañana y el sábado.
- San Martín impulsa una campaña especial para Leales, en el complejo de avenida Perón 381, Yerba Buena y en la cancha (Bolívar 1.960).
- Sportivo Guzmán (Juramento 415) dispuso el celular 381-3151666 para contactar retiros de donaciones.
- La Federación Tucumana de Pelota atenderá en el club Frontón Tucumán (España 153) de 16 a 22.
- En básquet, se suman los clubes Nicolás Avellaneda (Pellegrini 279), Tucumán Central (La Plata y La Rioja) e Independiente (Lavalle 560).
- En Tafí Viejo abren sus sedes el club Talleres (avenida Sáenz Peña 102), de 9 a 13 y de 16 a 21, y la Asociación de Jóvenes Católicos (avenida Alem 701), de 18 a 22.
- El CEF 18 montó centros de recopilación en España 3.761 (de 17 a 20.30) y en avenida Belgrano 4.397 (de 15 a 19).
- La Liga Tucumana de Veteranos de Fútbol también se activó y atiende en Ramírez de Velasco 1.357.
Iglesia en acción
- Cáritas Tucumán dispone de su sede de San Lorenzo 441 para acopiar aportes de 8.30 a 18, mientras que para donaciones de dinero recibe transferencias al alias dona.caritas.tucuman.
- En la Catedral de Concepción se atiende de 9 a 12 y de 18 a 21 y para donaciones en efectivo está la cuenta moneda.filo.pie del Banco Macro.
- La parroquia Nuestra Señora de Luján (Don Bosco 2.736) reúne ayuda para damnificados en Ranchillos; y la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis lo hace para afectados de Leales en el Centro de Salud.
Instituciones y empresas: diferentes opciones en capital e interior
- La empresa de colectivos Rayo Bus dispuso del galpón de la Línea 8 (avenida Francisco de Aguirre al 1.900) y su oficina de 9 de Julio 516 como sitios de acopio, y también realiza retiros a domicilio.
- La fundación La Bondad de Dios habilitó el teléfono 381-3673526 y su local en Barrio La Mago para recibir aportes.
- En Ranchillos, la parroquia Espíritu Santo (de 18.30 a 21) y el Drugstore Emmanuel (de 8 hasta la medianoche) son puntos de recolección.
- En Santa Rosa de Leales, coordina acciones el Juzgado de Paz mientras que el Complejo NOW habilitó el alias diegonow para aportes destinados a la compra de insumos básicos que serán entregadas a la iglesia Santa Rosa para su distribución.
- Huellitas Callejeras Santa Ana pide que la colaboración atienda también a los animales domésticos con alimento para perros, gatos y gallinas, entre otros, con contacto a través de su Instagram.
- Taco Ralo es lugar de evacuación de damnificados de La Madrid y recibe ayuda en su Escuela Técnica N°1 Profesor Rafael Marino (Uttinger 1.100).
- En Simoca, la Escuela Normal Superior Manuel Belgrano (Gómez Llueca 950) es lugar de donaciones.
- Tucumán Arde (San Juan 1.015) estará abierto de 12 a 20 para donaciones.
-La Asociación Civil Camino del Pueblo recibe ayuda para familias afectadas en el barrio 130 Viviendas de la Capital. Teléfono 3813555857.
- Artistas Unidos de Tucumán reunirá ayudas en Matienzo 821 o las retira llamando al 381-6603033.
- La Casa de las Mujeres Norma Nassif recibe ayudas para las familias damnificadas de los barrios Las Piedritas y La Costanera en Entre Ríos 675 (oficina 1), de 10 a 12.
- La Cueva (San Juan y Junín y pasaje Padilla 25) retira donaciones a domicilio llamando a los celulares 381-4471842 y 381-6001383; lo mismo que Buscando Sonrisas a través de los teléfonos 381-3949560 y 381-5995908.
- El bar Bella Vista Social Club aloja a autoevacuados de la ciudad, además de recibir donaciones para llevar a los barrios más afectados.
- El domingo, Lealtad Trekkinera hará una campaña de recolección y salida de vehículos para llevar lo donado al sur desde las 9 en la plaza Urquiza.
El Estado: lugares de recepción
- El hospital de Los Ralos recibe donaciones.
- La Dirección de Emergencia Sanitaria 107 tiene su base de avenida Brígido Terán 380 montada como sitio de recolección.
- El Ministerio de Salud Pública de la Provincia habilitó teleconsultas para los afectados en las zonas inundadas con un hospital virtual. La solicitud debe enviarse por WhatsApp al 381-2165046. Además se habilitaron líneas de atención directa: 0800-5558478 para enfermería; 0800-1221555 para psicología y 0800-1220450 para obstetricia.