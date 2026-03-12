“La AFA actuó dentro del marco de la legalidad”: el descargo de “Chiqui” Tapia en las redes sociales

Luego de presentarse en los tribunales del fuero Penal Económico para declarar en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por una presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales, Claudio “Chiqui” Tapia utilizó sus redes sociales para fijar la postura institucional de la entidad.
A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, el presidente de la AFA defendió el accionar de la dirigencia y aseguró que el organismo actuó siempre dentro del marco legal. “Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reafirmar la postura institucional de la Casa Madre. La institución ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado”, escribió.
Tapia también sostuvo que la entidad cumplió con sus obligaciones fiscales. “Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, señaló el dirigente.
La postura de la AFA
En otro de los mensajes, el titular del fútbol argentino se refirió a la denuncia judicial que investiga a la entidad. “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”, expresó.
Tapia también remarcó que los pagos vinculados al expediente fueron regularizados. “Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró”, explicó.
La causa se originó tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la presunta retención indebida de impuestos por más de $19.300 millones, correspondientes a Ganancias, IVA y aportes previsionales.
Por último, el presidente de la AFA aseguró que continuará enfocado en la gestión del fútbol argentino. “Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial”, concluyó.