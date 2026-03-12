Secciones
DeportesFútbol

“La AFA actuó dentro del marco de la legalidad”: el descargo de “Chiqui” Tapia en las redes sociales

El dirigente publicó un descargo en X luego de declarar en la causa que investiga una presunta retención indebida de impuestos por $19.300 millones.

“La AFA actuó dentro del marco de la legalidad”: el descargo de “Chiqui” Tapia en las redes sociales
Hace 1 Hs

Luego de presentarse en los tribunales del fuero Penal Económico para declarar en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por una presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales, Claudio “Chiqui” Tapia utilizó sus redes sociales para fijar la postura institucional de la entidad.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, el presidente de la AFA defendió el accionar de la dirigencia y aseguró que el organismo actuó siempre dentro del marco legal. “Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reafirmar la postura institucional de la Casa Madre. La institución ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado”, escribió.

Tapia también sostuvo que la entidad cumplió con sus obligaciones fiscales. “Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, señaló el dirigente.

La postura de la AFA

En otro de los mensajes, el titular del fútbol argentino se refirió a la denuncia judicial que investiga a la entidad. “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”, expresó.

Tapia también remarcó que los pagos vinculados al expediente fueron regularizados. “Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró”, explicó.

La causa se originó tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la presunta retención indebida de impuestos por más de $19.300 millones, correspondientes a Ganancias, IVA y aportes previsionales.

Por último, el presidente de la AFA aseguró que continuará enfocado en la gestión del fútbol argentino. “Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial”, concluyó. 

Temas Asociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaPablo TovigginoClaudio “Chiqui” Tapia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mahiques confirmó que mantendrá a los veedores designados para auditar la AFA

Mahiques confirmó que mantendrá a los veedores designados para auditar la AFA

Los chats que vinculan a Toviggino con la empresa que compró la casa de Tévez

Los chats que vinculan a Toviggino con la empresa que compró la casa de Tévez

Toviggino se presentó ante la Justicia en la causa por una presunta deuda millonaria de la AFA

Toviggino se presentó ante la Justicia en la causa por una presunta deuda millonaria de la AFA

“¿Cómo no voy a estar emocionado?”: Toviggino defendió a Tapia entre lágrimas

“¿Cómo no voy a estar emocionado?”: Toviggino defendió a Tapia entre lágrimas

El robo que expuso un supuesto circuito de dinero en la AFA

El robo que expuso un supuesto circuito de dinero en la AFA

Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro
2

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
3

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid
4

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
5

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
6

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Más Noticias
Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Comentarios