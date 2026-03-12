Extreman las medidas de seguridad en los Oscar 2026 por temor a posibles ataques con drones de Irán

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, la organización de los premios Oscar decidió reforzar el operativo de seguridad para la edición 2026 de la ceremonia, que se realizará el próximo domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.
La determinación fue tomada por la Academia luego de acceder a informes que advertían sobre la posibilidad de un ataque sorpresa con drones atribuido a Irán en la ciudad estadounidense donde se desarrolla el evento más importante de la industria cinematográfica.
Los productores ejecutivos de la gala, Katy Mullan y Raj Kapoor, ofrecieron detalles sobre el operativo que se desplegará durante la ceremonia. “Cada año monitorizamos lo que ocurre en el mundo”, explicó Kapoor, según publicó la revista People.
El productor también destacó la coordinación con las fuerzas de seguridad. “Contamos con el apoyo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), y es una colaboración estrecha”, señaló.
Kapoor remarcó que el objetivo principal es garantizar la seguridad de todos los asistentes. “Este espectáculo tiene que funcionar como un reloj. Pero queremos que todos los que vengan, que todos los que sean testigos e incluso que los fanáticos del show que se quedan en la puerta del teatro, detrás de las vallas, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos”, afirmó.
“Es nuestro trabajo como equipo de producción asegurarnos de que eso se haga realidad. Es algo que no tomamos a la ligera y que asumimos con mucha responsabilidad”, añadió.
Días atrás, el FBI envió un informe a distintas agencias de seguridad de Estados Unidos en el que se advertía que Irán podría haber comenzado a planificar ataques de represalia con drones en California, lanzados desde el océano Pacífico. La información fue publicada por ABC News y The Los Angeles Times.
Si bien los productores de la gala no hicieron referencia directa a ese documento, confirmaron que se decidió reforzar las medidas de seguridad, algo que de todos modos suele ser una prioridad en cada edición de los premios.
Según reveló NBC, una vez que los invitados ingresen al teatro se cerrarán las puertas y se realizarán revisiones de seguridad que se repetirán varias veces durante la jornada. Además, el Departamento de Policía de Los Ángeles podría establecer un perímetro de seguridad de más de un kilómetro y medio alrededor del lugar.
Dentro de ese perímetro se controlará tanto a los vehículos como a las personas que intenten acceder a la zona.
En un comunicado oficial, el Departamento de Policía de Los Ángeles buscó llevar tranquilidad a la población. “Queremos llevar tranquilidad a todos los angelinos asegurándoles que seguimos coordinando con nuestros socios federales, estatales y locales para el intercambio de inteligencia e información en el marco del conflicto en curso en Medio Oriente”, indicaron.
“Compartimos esta información en tiempo real, evaluamos cada pista creíble y ajustamos nuestro dispositivo según sea necesario para garantizar la seguridad de nuestra ciudad”, añadieron.
Pese a las advertencias iniciales, una fuente citada por The Los Angeles Times sostuvo que la amenaza no fue considerada creíble. Según explicó, si bien la alerta señalaba que Irán podría atacar con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada “en caso de que Estados Unidos realizara ataques contra Irán”, no había indicios concretos de que el plan estuviera en marcha ni de que pudiera ejecutarse con éxito.
La 98.ª edición de los premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre, sede permanente del evento en Hollywood, y marcará el cierre de la temporada de premios del cine.
En la Argentina, la ceremonia podrá verse en vivo desde las 21 por TNT, con traducción al español, y por TNT Series en su idioma original.
El comediante Conan O’Brien será el encargado de conducir la gala por segundo año consecutivo. La lista de nominados fue anunciada el pasado 22 de enero y la película “Pecadores”, dirigida por Ryan Coogler, encabeza las candidaturas con 16 nominaciones.