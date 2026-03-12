Extreman las medidas de seguridad en los Oscar 2026 por temor a posibles ataques con drones de Irán

Kapoor remarcó que el objetivo principal es garantizar la seguridad de todos los asistentes. “Este espectáculo tiene que funcionar como un reloj. Pero queremos que todos los que vengan, que todos los que sean testigos e incluso que los fanáticos del show que se quedan en la puerta del teatro, detrás de las vallas, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos”, afirmó.