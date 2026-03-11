Apareció la mamá de La Joaqui y sorprendió por su increíble parecido con la cantante

La cantante urbana La Joaqui volvió a generar repercusión en redes sociales, aunque esta vez el foco no estuvo puesto en su música ni en su participación televisiva, sino en un miembro de su familia. En las últimas horas, la madre de la artista apareció en un video junto a sus nietas y rápidamente llamó la atención de los usuarios por el notable parecido físico con la cantante.
El momento, que circuló en redes sociales, muestra a la mujer compartiendo un instante divertido con su nieta Shaina. La escena generó cientos de comentarios, ya que muchos seguidores destacaron lo similares que lucen madre e hija, algo que ya había sido señalado por fanáticos en otras ocasiones.
Una familia muy presente en la vida de la artista
Aunque La Joaqui mantiene a su familia alejada del foco mediático, en distintas entrevistas ha contado que su madre fue una figura clave en su vida. Durante su infancia y adolescencia vivieron juntas en Costa Rica, donde buscaban una vida tranquila cerca del mar.
Con el paso de los años, la artista regresó a la Argentina cuando tenía 15 años y comenzó a dar sus primeros pasos en la música, hasta convertirse en una de las referentes de la escena urbana. A lo largo de ese camino, siempre destacó el apoyo de su madre, quien continúa acompañándola tanto en su carrera como en la crianza de sus hijas.
Un parecido que no pasa desapercibido
No es la primera vez que la madre de la cantante genera comentarios por su apariencia. Incluso en una ocasión participó en Got Talent Argentina, donde también sorprendió al público por el gran parecido con su hija.
A pesar de esas apariciones puntuales, la artista suele cuidar el bajo perfil de su familia y evitar una exposición constante en los medios. Sin embargo, cada vez que su madre aparece en alguna publicación, las redes vuelven a remarcar lo evidente: el fuerte parecido entre ambas.