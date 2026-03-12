Viajar en tiempos de guerra: 30 destinos con rutas aéreas restringidas

La intensificación de las tensiones en Irán y Oriente Medio transformó por completo el escenario de los vuelos internacionales. Aquellos destinos que funcionaban como puntos turísticos o escalas frecuentes representan hoy zonas de alta incertidumbre y peligro, lo que derivó en un impacto directo sobre el tráfico aéreo y la integridad de los pasajeros. Ante este panorama, las autoridades actualizaron con urgencia sus protocolos, elevando a 30 el número de países y territorios a los cuales desaconsejan viajar en la actualidad.