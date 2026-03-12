Viajar en tiempos de guerra: 30 destinos con rutas aéreas restringidas

La intensificación de las tensiones en Irán y Oriente Medio transformó por completo el escenario de los vuelos internacionales. Aquellos destinos que funcionaban como puntos turísticos o escalas frecuentes representan hoy zonas de alta incertidumbre y peligro, lo que derivó en un impacto directo sobre el tráfico aéreo y la integridad de los pasajeros. Ante este panorama, las autoridades actualizaron con urgencia sus protocolos, elevando a 30 el número de países y territorios a los cuales desaconsejan viajar en la actualidad.
Esta alerta global involucra tanto a las naciones en conflicto directo como a los estados que sufren alteraciones en sus rutas de vuelo o tensiones en los pasos fronterizos. Quienes planeen traslados en el corto plazo requieren una vigilancia permanente y una logística minuciosa, debido a la naturaleza dinámica de la guerra. Las restricciones vigentes y la configuración de los trayectos aéreos quedan sujetas a cambios constantes según evolucione la seguridad regional en las próximas semanas.
Lista de países donde se desaconseja totalmente viajar
-Afganistán
-Irán
-Irak
-Israel
-Palestina
-Siria
-Yemen
Países con restricciones o viajes solo esenciales
Diversas naciones, aunque no imponen una prohibición absoluta, sugieren limitar los desplazamientos a situaciones de extrema necesidad o evitar regiones con vulnerabilidades críticas. En Oriente Medio, países como Baréin, Kuwait, Qatar, Omán, Arabia Saudí, Jordania y Emiratos Árabes Unidos integran las listas de advertencia, centrando la vigilancia en ciudades próximas a focos de conflicto o perímetros fronterizos. Estas recomendaciones buscan salvaguardar la integridad de los viajeros ante la volatilidad del entorno político y militar en la zona.
En el norte de África, Egipto sostiene restricciones severas en el Norte del Sinaí y el límite con Libia, permitiendo únicamente traslados esenciales en el Sinaí Sur o el desierto occidental. Por su parte, en Asia Meridional y Central, Pakistán manifiesta riesgos considerables en sus bordes con Afganistán y la Línea de Control en Cachemira. Finalmente, en el Cáucaso, naciones como Armenia, Azerbaiyán y Georgia presentan advertencias vigentes, especialmente en territorios bajo control externo o zonas limítrofes en disputa, mientras que en Líbano, sectores específicos de Beirut mantienen una clasificación de alto peligro.
La inestabilidad también se deja sentir en destinos turísticos populares, donde los viajeros experimentan cancelaciones de vuelos y cambios de ruta con mayor frecuencia. Países como Chipre, Turquía, Maldivas y Sri Lanka siguen recibiendo turistas, pero es imprescindible extremar la precaución, comprobar el estado de los vuelos antes de cada desplazamiento y revisar las condiciones de los seguros de viaje, dadas las alteraciones provocadas por el conflicto en Oriente Medio.
Recomendaciones para los viajeros
-Seguir las notificaciones y consejos de las aerolíneas antes de viajar.
-Comprobar las coberturas de los seguros, con especial atención a la repatriación y cancelación.
-Consultar fuentes oficiales y actualizarse constantemente sobre la evolución del conflicto y las restricciones.