España canceló vuelos a Qatar y presiona para mudar la Finalissima con Argentina a Europa

A menos de tres semanas de la fecha prevista, la Finalissima entre la Selección argentina y España atraviesa un momento de fuerte incertidumbre. El conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente encendió las alarmas en la organización del partido y obligó a tomar decisiones de urgencia.
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó que la situación se sigue de cerca minuto a minuto y que incluso ya se tomaron medidas concretas. Una de ellas fue la cancelación de dos vuelos chárter que estaban previstos para viajar a Qatar, sede originalmente designada para el encuentro.
“Esta situación lo ha trastocado. Lo llevamos monitorizando minuto a minuto y tenemos un gabinete para este tema”, explicó Louzán en declaraciones radiales. Según indicó, la decisión final sobre el partido podría conocerse en las próximas 48 horas.
El dirigente también dejó en claro que la posibilidad de disputar la Finalissima en Doha hoy aparece muy complicada debido al contexto geopolítico en la región. Por ese motivo, comenzó a ganar fuerza la idea de trasladar el evento a otro país.
En ese escenario, España tampoco sería sede del encuentro. Louzán remarcó que el objetivo es mantener la neutralidad del partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa. “Este partido se tendría que jugar en terreno neutral”, afirmó.
Con Qatar prácticamente descartado, varias ciudades europeas comenzaron a aparecer como alternativas. Entre ellas, Londres y Lisboa se perfilan como las opciones más firmes, ya que cuentan con estadios de gran capacidad y la infraestructura necesaria para recibir un evento de esta magnitud.
También se había evaluado la posibilidad de disputar el partido en Estados Unidos, incluso con Miami como posible escenario por la presencia de Lionel Messi en la MLS. Sin embargo, esa opción perdió fuerza debido al contexto internacional.
Mientras continúan las negociaciones entre UEFA y Conmebol, que forman parte de un acuerdo comercial más amplio que incluye otros partidos, las federaciones mantienen un gabinete de crisis que sigue la situación minuto a minuto.