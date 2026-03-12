SociedadClima y ecología LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta Así como hay pobladores que prefieren alejarse del agua, otros esperan que la situación se normalice desde los techos de sus casas inundadas. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL A MEDIA LUZ. La gente tuvo la opción de cocinar al borde de la ruta. LA GACETA / FOTOS DE DIEGO ARÁOZ Hace 9 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas La Madrid Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas Jueves de alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas durante todo el día ¿Fin de semana pasado por agua? Qué anticipa el Servicio Meteorológico para Tucumán “Cada vez es peor”: La Madrid, otra vez se convirtió en un río Lo más popular Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta