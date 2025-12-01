Tensión con los estatales: ATE amenazó con adelantar el paro "por el plan de despidos"

La confirmación de que el Gobierno nacional profundizará el recorte en el Estado de cara a 2026 desató una dura respuesta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Ante la inminencia de lo que denuncian como una nueva ola de despidos masivos, el sindicato evalúa adelantar el paro nacional, originalmente previsto para el día del tratamiento de la reforma laboral.