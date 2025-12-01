Secciones
Política

Tensión con los estatales: ATE amenazó con adelantar el paro "por el plan de despidos"

El gremio advirtió que la reducción del 10% de la planta estatal podría dejar a 28.000 trabajadores en la calle a fin de año.

Rodolfo Aguiar Rodolfo Aguiar
Hace 5 Hs

La confirmación de que el Gobierno nacional profundizará el recorte en el Estado de cara a 2026 desató una dura respuesta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Ante la inminencia de lo que denuncian como una nueva ola de despidos masivos, el sindicato evalúa adelantar el paro nacional, originalmente previsto para el día del tratamiento de la reforma laboral.

El conflicto escaló a un nivel personal cuando Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, apuntó directamente contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. "Es un ser siniestro que viene por nosotros, pero tiene que saber que los estatales también vamos por él", lanzó el dirigente, al advertir que el gremio pasará a la ofensiva.

El nudo del conflicto radicó en el plan oficial de reducir la planta estatal en un 10%, lo que según cálculos sindicales implicaría 28.000 cesantías. Los recortes afectarían a organismos sensibles y descentralizados como el Indec, Conicet, Anses, INTA, INTI, la Oficina Anticorrupción y el Enacom, entre otros.

"No es presupuesto, es ideología"

Aguiar exigió la renovación automática de todos los vínculos que vencen el 31 de diciembre y desestimó el argumento fiscal del Ejecutivo. "El Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria; los contratos representan menos del 0,5% del presupuesto, mientras la deuda externa supera el 25%", argumentó. Para el líder sindical, el objetivo real es "moldear un Estado que garantice solo los intereses de grandes grupos económicos".

La tensión se agravó por la situación salarial. ATE denunció que, tras 23 meses de gestión y con una inflación acumulada del 24,8% en lo que va del año, los salarios solo se ajustaron un 13,6%.

Paritaria virtual y rechazo

El clima previo a la reunión paritaria convocada para este viernes vía Zoom es hostil. Aguiar criticó el formato virtual que eligió el Gobierno. "Lo hacen como si estuviéramos en pandemia; se nota que no quieren dar la cara", afirmó.

Tras calificar al Consejo de Mayo como una "maniobra dilatoria" y denunciar persecución a líderes provinciales, el gremio ratificó el mandato del Confederal de San Luis para realizar protestas sorpresivas en diciembre. "A los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle", advirtió.

