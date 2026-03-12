Video: la hija de Tamara Castro emocionó al jurado en “Es mi sueño” con un homenaje inolvidable
Malena Dorado sorprendió con su presentación en el reality conducido por Guido Kaczka y recibió elogios tras interpretar un tema emblemático de su madre, generando un momento cargado de emoción en el estudio.
"Es mi sueño", el reality de talentos conducido por Guido Kaczka, tuvo una participante especial: Malena Dorado, la hija de la recordada folclorista Tamara Castro, quien murió en 2006 en un accidente de tránsito mientras realizaba una gira. La joven interpretó “Zamba de amor en vuelo”, una canción de Jorge Milikota que se volvió un clásico en la voz de su madre, y emocionó al jurado, en especial a Abel Pintos.
Antes de comenzar a cantar, la participante sorprendió al revelar una historia personal que la conecta con Abel Pintos desde hace muchos años. “Yo sé que vos tenés una relación especial en mi vida porque vos conociste a mi mamá y sé que me tuviste en brazos cuando yo era una bebé”, le dijo.
El cantante confirmó el recuerdo: “Es correcto. Yo no te quería mencionar nada porque no te quería condicionar ni mucho menos, pero me emociona mucho verte acá. No te veo, justamente, desde que te tuve en brazos siendo bebé. Por eso, justamente siento emoción y curiosidad por verte y escucharte cantar”.
La hija de Tamara Castro cantó en "Es mi sueño" y emocionó a todos
La actuación de Malena fue ovacionada por el público y recibió las luces verdes de La Mona, Jimena Barón y Abel, en tanto Joaquín Levinton eligió el amarillo. Tras la performance, Abel valoró la decisión de interpretar un tema estrechamente ligado a la memoria de Tamara Castro.
“Es muy valiente elegir esta canción, para quienes guardamos el hermoso recuerdo de su mamá, sobre todo para quiénes tenemos el amor presente escuchándola a menudo. Y digo que es muy valiente, primero por la emotividad, porque te estás cargando de muchas cosas, y nosotros hablamos de lo difícil que es aprender a dominar lo que a uno le pasa cuando canta”.
El cantante continuó: “Pero sobre todo porque tu mamá tenía un sello para cantar, para frasear, para decir las cosas y vos viniste acá a demostrar que tenés el tuyo propio y lo hiciste impresionantemente bien porque no pasaste ni por un segundo por el camino que ella marcó en esta canción, elegiste y construiste tu propio camino y me parece de las cosas más difíciles de lograr. Te ultra felicito”.
El clima emotivo siguió cuando Jimena Barón le pidió que exhibiera otra faceta musical. “Me gustó mucho que cantes como cantaste la canción que cantante”, afirmó. “Sos como una Milo J, porque es folklore la canción, pero vos cantás pop también”, agregó antes de invitarla a interpretar algo en ese estilo.
La participante aceptó y cantó a capela “Cien años”, de Abel Pintos, generando una nueva ovación. “Male, necesito que vengas acá con algo de pop poderoso, tipo Nathy Peluso”, sumó Barón, mientras Levinton concluyó con una observación breve: “Me gustó, pero se ve que yo estaba en otra”.