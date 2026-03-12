Efecto de la guerra: cierran oficinas financieras y la embajada de Suiza en Irán

Multitudinario funeral

Miles de personas se reunieron en la plaza de Enghelab de Teherán para una ceremonia fúnebre por los altos cargos fallecidos en los ataques de Estados Unidos e Israel. La multitudinaria ceremonia, que contrastó con el habitual aspecto desértico de la ciudad, se realizó entre medidas de seguridad y rodeada de fuerzas especiales.