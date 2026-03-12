Efecto de la guerra: cierran oficinas financieras y la embajada de Suiza en Irán

PARIS, Francia.- Varias compañías occidentales cierran sus oficinas en países del Golfo Pérsico. El grupo financiero estadounidense Citi y la consultora británica consultora Deloitte pidieron a sus empleados que evacuen sus oficinas en Dubái después de que Irán amenazara con atacar bancos vinculados a Estados Unidos e Israel. Otra consultoría británica, PwC, anunció el cierre de sus oficinas en varios países del Golfo como precaución.
Intenso bombardeo en Beirut
Fuertes explosiones sacudieron la capital de Líbano, después de que el ejército israelí anunciara que está atacando con “gran fuerza” en el sur de la ciudad, bastión de Hezbollah. El movimiento proiraní dijo haber lanzado decenas de cohetes al norte de Israel.
“Amplio banco de objetivos”
El portavoz militar de Israel, Effie Defrin, dijo que su ejército todavía tiene “un amplio listado de objetivos” en Irán. Horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho que el conflicto terminará pronto y que “no queda nada por atacar”.
Multitudinario funeral
Miles de personas se reunieron en la plaza de Enghelab de Teherán para una ceremonia fúnebre por los altos cargos fallecidos en los ataques de Estados Unidos e Israel. La multitudinaria ceremonia, que contrastó con el habitual aspecto desértico de la ciudad, se realizó entre medidas de seguridad y rodeada de fuerzas especiales.
Puertos civiles iraníes
El mando militar estadounidense para Medio Oriente (Centcom) advirtió a los civiles iraníes que se mantengan alejados de los puertos del estrecho de Ormuz. En una velada amenaza, Washington dice que Teherán los usa con fines militares. Irán respondió que, si sus puertos son atacados, golpeará los de otros países de la región.
Expertos ucranianos antidrones
Especialistas ucranianos en defensa contra drones están operando en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
Ayuda humanitaria
Las Naciones Unidas instó a las partes implicadas en el conflicto en Oriente Medio a permitir “exenciones humanitarias”, que faciliten el paso de ayuda a través del estrecho de Ormuz.
400 millones de barriles
Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron “por unanimidad” liberar en el mercado 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas, el mayor desbloqueo de su historia, anunció la institución.
Retirada de un país neutral
Suiza cierra temporalmente su embajada en Teherán pero mantiene una “línea de comunicación” abierta entre Estados Unidos e Irán. Durante décadas, el país desempeñó un papel clave para mantener contactos diplomáticos mínimos entre Washington y Teherán.