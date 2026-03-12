Secciones
Mundo

Efecto de la guerra: cierran oficinas financieras y la embajada de Suiza en Irán

Bitácora del conflicto que ya se extiende a más de 20 países y pone en peligro a la región.

IMPACTANTE. Ataque aéreo israelí contra Teherán. IMPACTANTE. Ataque aéreo israelí contra Teherán.
Hace 2 Hs

PARIS, Francia.- Varias compañías occidentales cierran sus oficinas en países del Golfo Pérsico. El grupo financiero estadounidense Citi y la consultora británica consultora Deloitte pidieron a sus empleados que evacuen sus oficinas en Dubái después de que Irán amenazara con atacar bancos vinculados a Estados Unidos e Israel. Otra consultoría británica, PwC, anunció el cierre de sus oficinas en varios países del Golfo como precaución.

Intenso bombardeo en Beirut

Fuertes explosiones sacudieron la capital de Líbano, después de que el ejército israelí anunciara que está atacando con “gran fuerza” en el sur de la ciudad, bastión de Hezbollah. El movimiento proiraní dijo haber lanzado decenas de cohetes al norte de Israel.

“Amplio banco de objetivos”

El portavoz militar de Israel, Effie Defrin, dijo que su ejército todavía tiene “un amplio listado de objetivos” en Irán. Horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho que el conflicto terminará pronto y que “no queda nada por atacar”.

Multitudinario funeral

Miles de personas se reunieron en la plaza de Enghelab de Teherán para una ceremonia fúnebre por los altos cargos fallecidos en los ataques de Estados Unidos e Israel. La multitudinaria ceremonia, que contrastó con el habitual aspecto desértico de la ciudad, se realizó entre medidas de seguridad y rodeada de fuerzas especiales.

Puertos civiles iraníes

El mando militar estadounidense para Medio Oriente (Centcom) advirtió a los civiles iraníes que se mantengan alejados de los puertos del estrecho de Ormuz. En una velada amenaza, Washington dice que Teherán los usa con fines militares. Irán respondió que, si sus puertos son atacados, golpeará los de otros países de la región.

Trump aseguró que Estados Unidos “ya ganó” la guerra con Irán, pero advirtió que la ofensiva continuará

Trump aseguró que Estados Unidos “ya ganó” la guerra con Irán, pero advirtió que la ofensiva continuará

Expertos ucranianos antidrones

Especialistas ucranianos en defensa contra drones están operando en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Ayuda humanitaria

Las Naciones Unidas instó a las partes implicadas en el conflicto en Oriente Medio a permitir “exenciones humanitarias”, que faciliten el paso de ayuda a través del estrecho de Ormuz.

400 millones de barriles

Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron “por unanimidad” liberar en el mercado 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas, el mayor desbloqueo de su historia, anunció la institución.

Retirada de un país neutral

Suiza cierra temporalmente su embajada en Teherán pero mantiene una “línea de comunicación” abierta entre Estados Unidos e Irán. Durante décadas, el país desempeñó un papel clave para mantener contactos diplomáticos mínimos entre Washington y Teherán.

Temas Guerra en Medio Oriente Estados Unidos de AméricaIránIsraelDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trump evalúa “todas las opciones” para contener el precio del petróleo tras la ofensiva militar en Irán

Trump evalúa “todas las opciones” para contener el precio del petróleo tras la ofensiva militar en Irán

Estados Unidos atacó 16 barcos iraníes que colocaban minas en el Estrecho de Ormuz

Estados Unidos atacó 16 barcos iraníes que colocaban minas en el Estrecho de Ormuz

Lo más popular
Según una encuesta, seis de cada 10 asalariados argentinos saltea comidas por dificultades económicas
1

Según una encuesta, seis de cada 10 asalariados argentinos saltea comidas por dificultades económicas

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
2

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Un sunset de rock llega a Tucumán con bandas en vivo, DJ y micrófono abierto
3

Un sunset de rock llega a Tucumán con bandas en vivo, DJ y micrófono abierto

Aguilares suma cursos gratuitos de programación, marketing e inglés para jóvenes y adultos
4

Aguilares suma cursos gratuitos de programación, marketing e inglés para jóvenes y adultos

Un evento gratuito reunirá a mujeres líderes tucumanas para compartir experiencias e inspiración
5

Un evento gratuito reunirá a mujeres líderes tucumanas para compartir experiencias e inspiración

Más torneos y más equipos en un fútbol argentino en tensión
6

Más torneos y más equipos en un fútbol argentino en tensión

Más Noticias
En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán, alertó Osvaldo Jaldo

"En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán", alertó Osvaldo Jaldo

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Golfo Pérsico: el antecedente de 1990 que reaparece en el debate por el alineamiento de Milei

Golfo Pérsico: el antecedente de 1990 que reaparece en el debate por el alineamiento de Milei

Comentarios