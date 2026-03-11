Secciones
Trump aseguró que Estados Unidos “ya ganó” la guerra con Irán, pero advirtió que la ofensiva continuará

Según el mandatario republicano, la operación conjunta con Israel logró destruir gran parte de la capacidad nuclear del régimen iraní y dejó fuera de combate a decenas de buques de su armada.

Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país “ya ganó” la guerra contra Irán, aunque advirtió que la ofensiva militar seguirá activa en el marco de la escalada en Medio Oriente.

Trump sostuvo que las fuerzas estadounidenses alcanzaron objetivos estratégicos y que el resultado militar ya favorece a Washington, aunque remarcó que las acciones continuarán para evitar una reorganización de las fuerzas iraníes.

Ataques a buques y tensión en el estrecho de Ormuz

La escalada del conflicto se intensificó después de que Irán atacara al menos dos buques comerciales en el Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo para el transporte de petróleo.

Los Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmaron haber alcanzado con proyectiles al portacontenedores Express Rome, de bandera liberiana, y al carguero tailandés Mayuree Naree.

Además, el mando militar iraní advirtió que todos los barcos vinculados a Estados Unidos, Israel o sus aliados serán considerados “objetivos legítimos”. Tras el ataque, la marina de Omán rescató a 20 tripulantes del Mayuree Naree, mientras que tres personas permanecen desaparecidas.

Impacto en el petróleo y preocupación internacional

El bloqueo de facto del estrecho de Ormuz encendió alarmas globales, ya que por ese corredor marítimo circula cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Ante la crisis, los líderes del G7 se reunieron por videoconferencia para coordinar medidas de emergencia junto con la Agencia Internacional de Energía.

El organismo solicitó a sus miembros liberar hasta 400 millones de barriles de reservas estratégicas, lo que sería la mayor liberación coordinada de petróleo de la historia. Aun así, los precios del crudo subieron más de un 5% en las primeras horas de la jornada.

Nuevos ataques entre Israel e Irán

En paralelo, el Ejército israelí anunció una nueva “oleada masiva de ataques” contra objetivos en Irán y posiciones del grupo libanés Hezbollah en Beirut.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que la operación militar continuará “sin límite de tiempo”.

Mientras tanto, drones iraníes cayeron cerca del aeropuerto de Dubái, lo que dejó al menos cuatro personas heridas y elevó aún más la tensión regional.

Rumores sobre el líder supremo iraní

En medio de la escalada bélica, también surgieron versiones sobre el estado de salud de Mojtaba Khamenei, quien recientemente fue nombrado líder supremo de Irán.

El dirigente no apareció en público desde el inicio del conflicto, lo que generó especulaciones sobre una posible herida. Sin embargo, el hijo del presidente iraní aseguró que se encuentra “sano y salvo”.

Según cifras oficiales iraníes, desde el inicio de la guerra se registraron más de 1.200 muertos y cerca de 10.000 civiles heridos.

