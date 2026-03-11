Secciones
Mundo

El portaaviones francés Charles de Gaulle se dirige a la guerra con Irán

La misión tiene por objetivo garantizar la seguridad marítima, proteger rutas comerciales y reforzar la capacidad de respuesta ante una eventual escalada militar en la región.

El portaaviones francés Charles de Gaulle se dirige a la guerra con Irán
Hace 2 Hs

El portaaviones nuclear Charles de Gaulle, buque insignia de la Marina de Francia, fue desplegado en una misión militar hacia Medio Oriente en medio de la creciente tensión con Irán. La operación forma parte de un refuerzo estratégico impulsado por el gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, que busca la presencia naval europea en una de las regiones más sensibles del planeta. La paralización comercial en el estrecho de Ormuz trae aparejada dificultades económicas para los países de la región.

La base aérea flotante se dirige hacia al Golfo Pérsico acompañado por destructores, fragatas y buques logísticos. El despliegue ocurre en un contexto de alta tensión geopolítica, marcado por enfrentamientos indirectos entre aliados occidentales e Irán en distintos puntos del Medio Oriente, así como por amenazas contra la navegación internacional en el estrecho de Ormuz.

Emmanuel Macron sostuvo: “Preparamos esta misión con nuestros socios, de manera ordenada y tendrá un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la economía mundial”.

En esta línea, funcionarios del gobierno de Francia sostienen que el objetivo del despliegue es disuasivo y busca evitar una escalada mayor en la región. Sin embargo, analistas militares advierten que la presencia de un portaaviones nuclear con cazas de combate multipropósito representa una señal clara de capacidad ofensiva.

Los expertos militares franceses piensan que, si bien Emmanuel Macron no lo especificó,de la delicada misión en el estrecho de Ormuz implicará necesariamente, para defender la flota, el envío de al menos dos de los seis submarinos nucleares de ataque de que dispone Francia (de propulsión nuclear, pero dotados solo de armas convencionales).

El presidente francés calificó el plan para Ormuz de “movilización inédita”, aunque insistió en la voluntad estrictamente defensiva, pacífica y a favor de una desescalada, como el resto de acciones emprendidas por París desde que estalló la guerra.

El anuncio se efectuó en una comparecencia ante la prensa en el aeropuerto militar de Pafos, en Chipre, donde acudió para expresar su solidaridad con el socio insular europeo después de los lanzamientos de drones y misiles de los que ha sido víctima en los últimos días.

El arsenal militar que transporta el portaaviones Charles de Gaulle

El Charles de Gaulle (R91) es el único portaaviones de propulsión nuclear de Europa y uno de los más sofisticados del mundo. Con una eslora de 261 metros, puede transportar hasta 30 aeronaves de combate y cuenta con un poderoso sistema de defensa antiaérea.

Entre el armamento y su equipamiento militar que integra su ala aérea se encuentran:

- Cazas embarcados Dassault Rafale M, preparados para misiones de superioridad aérea, bombardeo de precisión y ataques marítimos.

- Aviones de alerta temprana E-2C Hawkeye, capaces de detectar amenazas aéreas y coordinar operaciones de combate a larga distancia.

- Helicópteros navales NH90 NFH y Eurocopter AS565 Panther, utilizados para guerra antisubmarina, rescate y vigilancia marítima.

La llegada del portaaviones galo Charles de Gaulle a aguas cercanas al Golfo podría modificar el equilibrio militar en la zona y aumentar la presión, en un escenario donde cualquier incidente podría desencadenar rápidamente en un conflicto de mayor magnitud.

El despliegue del grupo de combate del Charles de Gaulle forma parte de la estrategia de proyección militar de Francia en zonas de alta inestabilidad. Desde hace años, París mantiene presencia naval en el Mediterráneo oriental, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico para proteger intereses estratégicos y colaborar con misiones internacionales.

“Nuestra meta es, con una posición estrictamente defensiva, estar cerca de todos los países que son atacados por la respuesta de Irán, de asegurar nuestra credibilidad y de contribuir a la desescalada regional”, declaró Emmanuel Macron.

La parálisis operativa en esta región hace que haya caído el flujo marítimo en más de un 95%. Inclusive, se reporta que alrededor de 3.000 embarcaciones estarían atrapadas o paralizadas en medio del estrecho de Ormuz.

Temas Guerra en Medio Oriente IránFranciaEmmanuel Macron
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente
3

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
4

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
5

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre
6

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Más Noticias
En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán, alertó Osvaldo Jaldo

"En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán", alertó Osvaldo Jaldo

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Golfo Pérsico: el antecedente de 1990 que reaparece en el debate por el alineamiento de Milei

Golfo Pérsico: el antecedente de 1990 que reaparece en el debate por el alineamiento de Milei

Comentarios