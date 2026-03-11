El portaaviones francés Charles de Gaulle se dirige a la guerra con Irán

El portaaviones nuclear Charles de Gaulle, buque insignia de la Marina de Francia, fue desplegado en una misión militar hacia Medio Oriente en medio de la creciente tensión con Irán. La operación forma parte de un refuerzo estratégico impulsado por el gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, que busca la presencia naval europea en una de las regiones más sensibles del planeta. La paralización comercial en el estrecho de Ormuz trae aparejada dificultades económicas para los países de la región.