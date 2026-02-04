Convocatoria en Europa: Kast alienta a la derecha

“Lo estamos haciendo en muchas naciones, en muchos espacios, con mucha alegría”, afirmó Kast, un abogado ultraconservador, padre de nueve hijos, que asumirá la presidencia de Chile en marzo. “Promovemos la vida, promovemos la familia, la igualdad y la libertad”, dijo el político que ganó las elecciones con un discurso centrado en la seguridad y la lucha contra la inmigración irregular. El anuncio de su gabinete provocó indignación entre defensores de derechos humanos, ya que nombró ministros a dos abogados del dictador Augusto Pinochet y a una activista antiaborto.