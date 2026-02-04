Secciones
Convocatoria en Europa: Kast alienta a la derecha
Hace 5 Hs

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, llamó a los conservadores en Europa a movilizarse para “influir y ganar”, durante un discurso ante políticos afines en el Parlamento Europeo en Bruselas. “No basta con resistir, no basta con denunciar... y no basta con conservar los espacios. Tenemos que participar, tenemos que influir y ganar”, declaró en un foro organizado por grupos conservadores y de ultraderecha.

“Lo estamos haciendo en muchas naciones, en muchos espacios, con mucha alegría”, afirmó Kast, un abogado ultraconservador, padre de nueve hijos, que asumirá la presidencia de Chile en marzo. “Promovemos la vida, promovemos la familia, la igualdad y la libertad”, dijo el político que ganó las elecciones con un discurso centrado en la seguridad y la lucha contra la inmigración irregular. El anuncio de su gabinete provocó indignación entre defensores de derechos humanos, ya que nombró ministros a dos abogados del dictador Augusto Pinochet y a una activista antiaborto.

