Alianza con Trump y respaldo a Kast: cómo será la agenda de Milei en una nueva gira internacional

El Presidente inicia un periplo por Miami, Nueva York y Valparaíso. La agenda combina una cumbre ideológica con Donald Trump, rondas de negocios en Wall Street y la asistencia a la asunción presidencial en Chile.

Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei parte hoy hacia una nueva gira internacional que buscará consolidar su perfil global en tres planos: el político-ideológico, el financiero y el espiritual. Con escalas en Estados Unidos y Chile, el mandatario argentino reforzará sus vínculos con la derecha continental y buscará traccionar inversiones para el país.

El primer hito tendrá lugar en Miami, donde participará de la cumbre “Escudos de las Américas”. Allí, Milei mantendrá un almuerzo de trabajo con Donald Trump, una señal de sintonía política de alto impacto. Tras recibir un reconocimiento en la "Hispanic Prosperity Gala", el mandatario volará a Nueva York.

En la "Gran Manzana", la agenda virará hacia lo académico y financiero. Tras visitar la tumba del Rebe de Lubavitch, Milei disertará en la Yeshiva University y participará de la gala de "The Algemeiner". 

El cierre económico será de alto nivel: un encuentro con Jamie Dimon (CEO de JPMorgan) y la apertura de la "Argentina Week 2026", un evento diseñado para presentar las oportunidades de inversión ante el Bank of America y otros gigantes de Wall Street.

Finalmente, la gira concluirá en Chile con un fuerte gesto regional. Milei asistirá en Valparaíso a la asunción de José Antonio Kast, al marcar el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral con el país trasandino antes de su regreso a Buenos Aires.

Agenda de la gira internacional 

Viernes 6 de marzo

14 horas (Argentina): partida del vuelo especial hacia Miami, Estados Unidos.

22.30 (Argentina): llegada prevista a la ciudad de Florida.

Sábado 7 de marzo

14 (Argentina): participación en la cumbre “Escudos de las Américas”.

15.15 (Argentina): almuerzo de trabajo ofrecido por Donald Trump.

Entrega de un premio en la Hispanic Prosperity Gala.

21.30 (Argentina): partida hacia Nueva York.

Domingo 8 de marzo

11 (Argentina): visita a la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York.

Lunes 9 de marzo

14 (Argentina): disertación en Yeshiva University.

21.55 (Argentina): participación en la gala anual de The Algemeiner.

Martes 10 de marzo

9.50 (Argentina): breve encuentro con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan.

10 (Argentina): inauguración de la Argentina Week 2026 en Nueva York.

13 (Argentina): vuelo hacia Santiago de Chile.

Miércoles 11 de marzo

12 asistencia a la ceremonia de transmisión de mando presidencial de José Antonio Kast en Valparaíso.

15 partida hacia Buenos Aires.

17 llegada prevista a Buenos Aires.

