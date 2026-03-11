El rugby tucumano, en pausa: la URT suspende la segunda fecha debido a las inundaciones

Según pudo averiguar LA GACETA, el motivo responde al mal estado de los campos de juego tras las intensas lluvias y al objetivo primordial de preservar la integridad física de los jugadores, así como también garantizar la seguridad de los hinchas en los estadios. En las próximas horas, la Unión de Rugby de Tucumán (URT) hará oficial la suspensión y comunicará los pasos a seguir respecto al calendario.