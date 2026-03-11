Secciones
El rugby tucumano, en pausa: la URT suspende la segunda fecha debido a las inundaciones

Tras el intenso temporal, la Unión de Rugby de Tucumán decidió postergar la actividad del fin de semana para preservar el estado de los campos y garantizar la seguridad de los jugadores.

SUSPENDIDO. La fecha 2 del Anual Tucumano se reprogramará por el temporal. SUSPENDIDO. La fecha 2 del Anual Tucumano se reprogramará por el temporal. OSVALDO RIPOLL / LA GACETA
Hace 2 Hs

El temporal afectó a gran parte de la provincia y el rugby tucumano no fue la excepción. El torneo Anual, la máxima competencia provincial, suspenderá la fecha pactada para este fin de semana debido a las consecuencias climáticas.

Según pudo averiguar LA GACETA, el motivo responde al mal estado de los campos de juego tras las intensas lluvias y al objetivo primordial de preservar la integridad física de los jugadores, así como también garantizar la seguridad de los hinchas en los estadios. En las próximas horas, la Unión de Rugby de Tucumán (URT) hará oficial la suspensión y comunicará los pasos a seguir respecto al calendario.

De esta manera, los encuentros correspondientes a la segunda jornada del certamen deberán ser reprogramados: Natación y Gimnasia vs. Los Tarcos, Universitario vs. Cardenales, Tucumán Rugby vs. Jockey Club y Lawn Tennis vs. Huirapuca (quedaba libre el club Lince).

El formato del torneo

La edición 2026 se disputa bajo el formato de todos contra todos a una sola rueda clasificatoria. Tras las nueve fechas iniciales, los cuatro mejores clasificados de Primera jugarán las semifinales (1° vs. 4° y 2° vs. 3°) y posteriormente la gran final. Por su parte, en las categorías Intermedia y Preintermedia, los dos primeros de la tabla disputarán directamente el partido decisivo.

Cabe recordar que el último campeón es Lawn Tennis, que en 2025 derrotó a Tucumán Rugby en una final inolvidable. El "Verdinegro", en tanto, se quedó con el Regional del NOA en el segundo semestre, cerrando un año consagratorio para el club de Yerba Buena.

Con la renovación de varios cuerpos técnicos y estructuras de staff en los clubes, el 2026 se presenta como una temporada de nuevos proyectos y una competencia que promete paridad absoluta en cada fin de semana de acción.

