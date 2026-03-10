Cómo es el exigente entrenamiento de Los Pumas en el Camp que realizan en Londres

Los Pumas continúan con su preparación en el Camp que se desarrolla en Londres y que se extenderá hasta el miércoles 11 de marzo. En la primera jornada de actividades, el foco estuvo puesto en el trabajo físico dentro del gimnasio, con ejercicios orientados a medir la fuerza y la potencia de los jugadores convocados.
El plantel, compuesto por 31 rugbiers, se dividió en dos grupos, forwards y backs, para realizar diferentes rutinas bajo la supervisión de los preparadores físicos Juan Covassi y Julio Anelli. La idea principal de estas sesiones es evaluar el estado físico de los jugadores luego de su actividad en los clubes.
“Está enfocado mucho en la parte física y ver cómo llegan los jugadores de sus clubes. Hacemos mediciones de fuerza y potencia con diferentes instrumentos. Estos datos los utilizamos para tomar decisiones y ver cómo los chicos pueden mejorar”, explicaron Covassi y Anelli en declaraciones difundidas por la Unión Argentina de Rugby.
El entrenamiento también dejó un momento distendido. Sobre el cierre de la jornada, Santiago Chocobares y el tucumano Mateo Carreras protagonizaron un desafío de levantamiento de pesas en banco plano que despertó las risas y el entusiasmo del resto del grupo.
Como es habitual, este tipo de concentraciones se realiza en Europa debido a que la mayoría de los jugadores del seleccionado compite en clubes del continente. Sin embargo, el camp también presenta algunas ausencias, ya que varios rugbiers continúan con compromisos en sus equipos. Entre los que no participaron figuran Julián Montoya, Pablo Matera y el lesionado Pedro Rubiolo.
El martes, en tanto, el trabajo continuó en el campo de juego, donde el plantel comenzó a trasladar parte de la preparación física al entrenamiento con pelota.
La temporada 2026 será intensa para Los Pumas. El seleccionado abrirá el calendario internacional en julio con la Nations Cup como local, donde enfrentará a Escocia el 4 de julio en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, a Gales el 11 en el Bicentenario de San Juan y a Inglaterra el 18 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Luego disputará tres test matches más. Recibirá a Sudáfrica el 8 de agosto en Vélez y se medirá con Australia el 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de Jujuy y el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza.
La actividad internacional continuará en noviembre, cuando el equipo viajará nuevamente a Europa para completar el Nations Championship. Allí enfrentará a Irlanda el 6 de noviembre, a Italia el 14 y a Francia una semana más tarde. El torneo concluirá con el denominado “fin de semana de finales”, que se disputará entre el 27 y el 29 de noviembre en Twickenham.