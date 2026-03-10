Cómo es el exigente entrenamiento de Los Pumas en el Camp que realizan en Londres

Como es habitual, este tipo de concentraciones se realiza en Europa debido a que la mayoría de los jugadores del seleccionado compite en clubes del continente. Sin embargo, el camp también presenta algunas ausencias, ya que varios rugbiers continúan con compromisos en sus equipos. Entre los que no participaron figuran Julián Montoya, Pablo Matera y el lesionado Pedro Rubiolo.