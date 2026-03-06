Secciones
Así llega Los Tarcos al clásico ante Universitario en el inicio del Anual Tucumano 2026

El equipo de la avenida Brígido Terán debutará mañana desde las 16.30 en su cancha frente a “Uni”. El conjunto dirigido por José Díaz Romero encara el arranque del torneo con varias bajas por lesiones, pero con la intención de reafirmar el sistema de juego que comenzó a implementar la temporada pasada.

Así llega Los Tarcos al clásico ante Universitario en el inicio del Anual Tucumano 2026 Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra 06 Marzo 2026

El Torneo Tucumano 2026 comenzará con un clásico y Los Tarcos será uno de los protagonistas del primer gran duelo del campeonato. El “Rojo” recibirá mañana desde las 16.30 a Universitario en su cancha de la avenida Brígido Terán, en un partido que pondrá en marcha la temporada para ambos equipos.

El equipo dirigido por José Díaz Romero llega al inicio del certamen tras una pretemporada intensa, marcada por los ajustados tiempos del calendario. “Arrancamos la última semana de enero. Trabajamos las dos primeras semanas la parte física y de a poco fuimos agregando el rugby. Los plazos son cortos y los torneos están muy encima”, explicó el entrenador.

De todos modos, el principal desafío para Los Tarcos en este comienzo de temporada pasa por las ausencias. El plantel sufrió varias bajas importantes producto de lesiones que se arrastran desde el año pasado, sobre todo en jugadores clave para la obtención. “Tenemos seis o siete bajas importantes que esperamos recuperar entre abril y mayo”, señaló Díaz Romero.

Entre los lesionados figuran Cristian Ledesma, Bruno Gómez Urrutia y Juan Rotger, este último recientemente llegado desde Italia y que debió ser operado de los ligamentos. “Son jugadores que necesitamos mucho, sobre todo en el line y en la obtención”, explicó el entrenador.

Más allá de esas dificultades, el staff técnico apuesta a consolidar el proceso que comenzó en 2025 con la implementación de un nuevo sistema de juego. Si bien los resultados no acompañaron durante la temporada pasada, Díaz Romero se mostró conforme con el camino recorrido. “Terminamos bastante conformes con el trabajo que veníamos haciendo. Este año tenemos que reafirmarlo”, sostuvo.

El entrenador reconoció que el cambio de sistema implicó un período de adaptación para un plantel joven, con un promedio de edad cercano a los 21 o 22 años. “Proponemos mucho juego, tratamos de tener la pelota y ser más verticales. El año pasado generábamos muchos quiebres pero no terminábamos de capitalizar lo que producíamos”, analizó.

En esa línea, el objetivo es consolidar una identidad basada en el juego con la pelota en la mano y en el protagonismo colectivo. “Lo que buscamos es que el protagonista sea el equipo. No me interesa tener una o dos estrellas, sino que todos los que entren dentro de los 23 jueguen de la misma manera”, explicó.

Sobre el duelo frente a Universitario, Díaz Romero lo definió como un partido especial dentro del calendario. “Es un clásico. Son partidos que todos quieren jugar y ver”, afirmó.

Con un plantel joven, varias ausencias y una idea de juego en desarrollo, Los Tarcos buscará empezar el torneo con una buena actuación en un clásico que siempre se vive con intensidad.

