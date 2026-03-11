Milei defendió el plan de ajuste ante banqueros e inversores en el inicio de Argentina Week

En la apertura del evento Argentina Week, el presidente Javier Milei defendió el programa de ajuste económico del Gobierno ante unos 250 banqueros, CEO e inversores que participaron de la jornada en el edificio de JPMorgan, en Manhattan. La delegación argentina buscó presentar los resultados del plan económico y explicar las medidas destinadas a atraer inversiones privadas.
La actividad se realizó en el piso 15 del edificio de la entidad financiera. Allí, Milei y miembros de su gabinete expusieron los ejes del programa que, según señalaron, permitió bajar la inflación, reducir el déficit fiscal y llevar la emisión monetaria a niveles históricamente bajos.
Durante una disertación de aproximadamente una hora, el Presidente insistió con su postura sobre la relación entre política y moral. En su exposición retomó conceptos planteados anteriormente en el Foro Económico Mundial de Davos y reiteró sus cuestionamientos hacia parte del empresariado vinculado a la industria nacional.
En ese contexto mencionó a Paolo Rocca y a Javier Madanes Quintanilla, a quienes acusó de actuar “en connivencia con políticos ladrones”, y sostuvo que “se terminó la Argentina corrupta”.
También afirmó que el Gobierno busca dejar atrás “a los que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y empresarios prebendarios”. Según planteó, si la eficiencia económica implica que “estén bien 48 millones de argentinos”, entonces mantener sistemas de privilegio responde a la corrupción.
Con ese planteo, el mandatario ratificó que no aceptará privilegios comerciales bajo el argumento de proteger a la industria nacional, consignó Infobae.
Tras la exposición presidencial tomó la palabra el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien describió las iniciativas que el Gobierno proyecta impulsar en los próximos dos años.
“Tenemos muchas propuestas en los próximos dos años. Todas van en la misma dirección: crear condiciones de inversión. Podemos crear las condiciones para cambiar a la Argentina por décadas al pasar estas leyes. Esa es la razón por la que estamos acá. Decirles qué estamos haciendo para que se sientan cómodos de invertir, contratar empleo y hacer con sus ganancias lo que deseen”, señaló.
También participó el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quien repasó los resultados del programa económico y aludió al histórico dilema político entre Spruille Braden y Juan Domingo Perón para compararlo con la actual relación diplomática entre Milei y el presidente estadounidense Donald Trump.
La defensa del programa económico no quedó sólo en manos de los funcionarios argentinos. Durante la jornada también participaron invitados vinculados al ámbito académico, diplomático y empresarial.
Entre ellos estuvo el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien coincidió con el planteo de Oxenford sobre la relación entre Perón y la Casa Blanca en 1945. En su exposición elogió el programa económico del Gobierno y destacó los vínculos entre Argentina y la actual administración republicana estadounidense.
Otro de los expositores fue el historiador británico Niall Ferguson, quien dialogó durante el evento con Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá. Ferguson expresó su apoyo al rumbo económico de la actual gestión.
“Lo que me emocionó cuando Javier Milei irrumpió en la escena política fue que no iba a haber nada de gradualismo si era electo presidente”, sostuvo el académico. Y añadió: “No creo que se haya dado cuenta de que es el líder libertario intelectual más radical que el mundo haya visto. Cuando te sentás con Javier Milei es como un seminario de economía. Tiene casi un estilo profesoral y es mucho más intelectual que cualquier político que haya conocido”.
La agenda de Argentina Week continuará hoy con su última jornada, que se desarrollará en el edificio de Bank of America, cerca de Bryant Park, también en Manhattan.
Está previsto que el ministro de Economía, Luis Caputo, exponga por la mañana sobre el programa de ajuste. Su presentación genera expectativa entre banqueros, consultores e inversores, en un contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente y la inestabilidad financiera global.
Los participantes del encuentro también siguen de cerca los antecedentes recientes de los mercados internacionales, entre ellos el impacto que generó el conflicto entre Ucrania y Rusia, que aún continúa.