Milei defendió el plan de ajuste ante banqueros e inversores en el inicio de Argentina Week

“Lo que me emocionó cuando Javier Milei irrumpió en la escena política fue que no iba a haber nada de gradualismo si era electo presidente”, sostuvo el académico. Y añadió: “No creo que se haya dado cuenta de que es el líder libertario intelectual más radical que el mundo haya visto. Cuando te sentás con Javier Milei es como un seminario de economía. Tiene casi un estilo profesoral y es mucho más intelectual que cualquier político que haya conocido”.