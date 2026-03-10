Milei abre el Argentina Week en Nueva York para seducir inversores globales

Luego concluyó con énfasis: “Hoy nuestro sentido moral nos dice algo con absoluta claridad: Occidente está en peligro. Debemos luchar para defender nuestro legado, que son nuestras sociedades ordenadas por los principios del respeto a la vida, la libertad y la propiedad, de quienes quieren arrebatárnoslo, de quienes quieren hacer creer que no vale nada o que somos malvados”.