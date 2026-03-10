Milei abre el Argentina Week en Nueva York para seducir inversores globales

El presidente Javier Milei abrirá hoy en Nueva York el Argentina Week, un evento político y económico sin antecedentes que apunta a multiplicar las inversiones directas en el país. La iniciativa se desarrollará durante 48 horas y cuenta con el respaldo de tres actores centrales del sistema financiero internacional: JPMorgan, Bank of America y Citibank.
La propuesta surgió del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quien utilizó sus vínculos en Wall Street para conseguir una adhesión institucional que sorprendió incluso dentro de la administración de Donald Trump.
La estrategia del Gobierno se inscribe en un contexto complejo para la economía argentina. El programa de ajuste enfrenta la falta de reservas en el Banco Central y el ministro de Economía, Luis Caputo, ya adelantó que no tiene previsto emitir bonos en Wall Street para obtener dólares que refuercen las arcas públicas.
Con la posibilidad de incrementar la deuda soberana limitada por el fuerte compromiso que dejó la gestión de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, en la Casa Rosada consideran que la alternativa es captar inversiones de empresas globales, consignó Infobae.
La primera jornada del Argentina Week se realizará en el imponente edificio de JPMorgan sobre Park Avenue. Allí Milei se encontrará con Jamie Dimon, CEO de la entidad y una de las figuras más influyentes del sistema financiero internacional.
No es habitual que Dimon comparta espacios públicos con el establishment político estadounidense, y menos aún que sea anfitrión de un presidente latinoamericano.
El evento se desarrolla además en un escenario internacional marcado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras las bolsas del mundo registran caídas y el petróleo muestra un comportamiento errático. En ese contexto, Dimon será uno de los oradores antes del discurso inaugural de Milei.
En los mercados financieros se sigue con atención cada una de sus definiciones: un solo adjetivo del CEO de JPMorgan puede generar un efecto dominó en los mercados globales. El ejecutivo tenía previsto viajar al exterior, pero decidió postergar ese desplazamiento para participar de la apertura junto al mandatario argentino.
Durante las últimas 24 horas, Milei ya brindó dos discursos en Nueva York. En ambos, uno en la Universidad de Yeshiva y otro en la gala Algemeiner Jewish 100, ratificó su respaldo a Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán y volvió a plantear la necesidad de ejercer el poder con la moral histórica de Occidente.
Se espera que hoy retome esos conceptos para sostener que la Argentina ofrece un escenario seguro para las inversiones internacionales.
“La moral es parte integral de nosotros mismos como civilización. Es lo que nos ordena como tomadores de decisiones y es una voz que nunca hay que desoír, porque nunca está equivocada”, afirmó el mandatario al recibir anoche el premio Guerrero de la Verdad.
En ese marco y al referirse a la guerra en Medio Oriente, agregó que “fue exactamente esa voz la que el presidente Donald Trump obedeció ante la prolongada sordera o cobardía del resto de la comunidad internacional”.
Luego concluyó con énfasis: “Hoy nuestro sentido moral nos dice algo con absoluta claridad: Occidente está en peligro. Debemos luchar para defender nuestro legado, que son nuestras sociedades ordenadas por los principios del respeto a la vida, la libertad y la propiedad, de quienes quieren arrebatárnoslo, de quienes quieren hacer creer que no vale nada o que somos malvados”.
El mandatario argentino y el CEO de JPMorgan serán escuchados por más de 200 inversores, banqueros y directivos de algunas de las compañías más importantes del mundo.