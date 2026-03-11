Secciones
Luis Caputo buscará recomponer el diálogo con inversores en Nueva York tras los cruces de Milei con empresarios

En la sede del Bank of America, el jefe de Hacienda presentará los lineamientos del programa económico ante más de 400 ejecutivos.

Hace 1 Hs

Luego de la primera jornada de la “Argentina Week”, marcada por el fuerte discurso de Javier Milei contra los “empresarios prebendarios”, el ministro de Economía, Luis Caputo, asume hoy el rol de "seducir" al mercado financiero en Manhattan. 

En la sede del Bank of America, el jefe de Hacienda presentará los lineamientos del programa económico ante más de 400 ejecutivos, en un intento por disipar el malestar que generaron las críticas presidenciales a figuras como Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate).

La agenda de Caputo comenzará con una disertación en solitario, para luego encabezar un panel junto al presidente del BCRA, Santiago Bausili, moderado por los CEOS regionales de JPMorgan y Bank of America. El objetivo central será trazar “el camino hacia un crecimiento impulsado por el mercado”, al reforzar la previsibilidad cambiaria y monetaria.

La jornada también contará con la presencia de Federico Sturzenegger (Desregulación), quien profundizará sobre la reforma del Estado, y del viceministro José Luis Daza. El cierre del evento estará a cargo del vocero Manuel Adorni y concluirá con una premiación de AmCham, impulsada por el embajador Alec Oxenford.

