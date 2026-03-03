El Riesgo país roza los 600 puntos y ADRs argentinos caen hasta 9% en Wall Street

La escalada del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos volvió a golpear este martes 3 de marzo a los mercados internacionales y arrastró con fuerza a los activos argentinos. El riesgo país se disparó hasta rozar los 600 puntos básicos, mientras que los ADRs argentinos en Wall Street registraron caídas de hasta 9% en una rueda marcada por la extrema volatilidad.