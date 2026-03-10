Secciones

Suspenden las clases en toda la provincia por las lluvias

Escándalo en Bolivia: el hermano de Marcelo Moreno Martins "traicionó" a su selección tras la exclusión del goleador

La ausencia del máximo artillero histórico en la lista para el Repechaje mundialista desató una tormenta familiar. Marlon, hermano del goleador, estalló en redes sociales con un mensaje de apoyo a Surinam, el próximo rival de Bolivia, generando el repudio masivo de los hinchas.

Hace 2 Hs

La Selección de Bolivia se juega su regreso a una Copa del Mundo tras 32 años de ausencia, pero el clima previo al duelo trascendental contra Surinam está lejos de ser ideal. La mecha se encendió cuando el entrenador Óscar Villegas dio a conocer la lista de 28 convocados para el Repechaje y confirmó lo que muchos temían: Marcelo Moreno Martins, el máximo referente ofensivo histórico de "La Verde", quedó fuera de la nómina.

Sin embargo, lo que era una discusión táctica y generacional se transformó en un escándalo mediático por la reacción de su círculo íntimo. Marlon Martins, hermano del delantero, publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que cayó como una bomba en La Paz: “Vamos Surinam carajo”. El mensaje, cargado de ironía y despecho por la decisión del cuerpo técnico, se viralizó en minutos y fue interpretado como una traición directa al sueño mundialista del país.

El recambio generacional y la "ausencia" del Matador

La apuesta de Villegas es arriesgada. Al prescindir del "Flecheiro", el DT busca darle rodaje a una delantera más joven integrada por nombres como Enzo Monteiro y Moisés Paniagua, apuntando a una renovación necesaria pero dolorosa. Esta decisión técnica está fuertemente marcada por la actualidad de Moreno Martines, quien no fue incluido en la nómina debido a que su regreso a las canchas es todavía muy reciente tras dos años retirado; esa falta de ritmo competitivo tras colgar los botines lo marginó de la consideración para una instancia tan física.

De esta manera, Bolivia tiene ante sí una oportunidad de oro que requiere primero superar a Surinam en esta llave de Repechaje para luego buscar la gloria en un duelo final ante Irak, donde un triunfo le daría el pasaje directo al Mundial.

El repudio de los hinchas

La reacción del público boliviano no se hizo esperar y las redes sociales se llenaron de críticas feroces hacia el entorno del goleador. "Que nunca más pise Bolivia", fue uno de los comentarios más repetidos, mientras otros hinchas lamentaron que una figura del calibre de Marcelo Moreno Martins quede envuelta en una polémica tan baja por culpa de las declaraciones de un familiar.

Con Carlos Lampe y Miguel Terceros como estandartes de esta nueva convocatoria, Bolivia intentará abstraerse del ruido externo para enfocarse en el objetivo principal. El "Matador" verá desde afuera los trascendentales duelos, mientras su hermano Marlon ya es persona no grata para una afición que no perdona ni siquiera las ironías cuando el orgullo nacional está en juego.

