Escándalo en Bolivia: el hermano de Marcelo Moreno Martins "traicionó" a su selección tras la exclusión del goleador

El recambio generacional y la "ausencia" del Matador

La apuesta de Villegas es arriesgada. Al prescindir del "Flecheiro", el DT busca darle rodaje a una delantera más joven integrada por nombres como Enzo Monteiro y Moisés Paniagua, apuntando a una renovación necesaria pero dolorosa. Esta decisión técnica está fuertemente marcada por la actualidad de Moreno Martines, quien no fue incluido en la nómina debido a que su regreso a las canchas es todavía muy reciente tras dos años retirado; esa falta de ritmo competitivo tras colgar los botines lo marginó de la consideración para una instancia tan física.