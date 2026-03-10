Atención Scaloni: Austria nacionalizó dos joyas de cara a la Copa del Mundo

Para Austria, este Mundial representa el fin de una larga ausencia, ya que su última participación se remonta a Francia 1998, aquella edición donde compartieron grupo con Chile e Italia y quedaron eliminados en primera ronda. Hoy, con un ranking FIFA que los ubica en el puesto 24 y con la inyección de talento de Chukwuemeka y Wanner, los austríacos se perfilan como el rival más peligroso para Argentina en el Grupo J, obligando al cuerpo técnico de Lionel Scaloni a recalcular el análisis sobre un equipo que, de un día para el otro, se volvió mucho más joven y dinámico.