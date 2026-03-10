Atención Scaloni: Austria nacionalizó dos joyas de cara a la Copa del Mundo
A menos de 100 días para el inicio del Mundial, el seleccionado austríaco se aseguró a dos jóvenes figuras. Con el aval de la FIFA, Carney Chukwuemeka y Paul Wanner —promesas que brillaron en las juveniles de Inglaterra y Alemania— defenderán la camiseta del país centroeuropeo en el Grupo J, donde deberán medir fuerzas contra la "Albiceleste".
El tablero del Mundial 2026 acaba de sumar piezas de lujo para uno de los rivales de la "Scaloneta". En una maniobra silenciosa, la federación austríaca logró que la FIFA aprobara el cambio de asociación para dos de los jóvenes con mayor proyección en el fútbol europeo. Bajo la conducción de Ralf Rangnick, Austria no solo busca participar tras 28 años de ausencia, sino que apuesta a ser la gran sorpresa del certamen apoyándose en talentos formados en las mejores canteras del mundo.
La noticia más ruidosa es la de Carney Chukwuemeka. El mediocampista de 22 años, que actualmente milita en el Borussia Dortmund tras sus pasos por Chelsea y Aston Villa, decidió darle la espalda a la selección de Inglaterra para representar a su país de nacimiento. Chukwuemeka, nacido en Eisenstadt, se formó futbolísticamente en el Reino Unido y era una pieza fija en los seleccionados juveniles de los "Tres Leones", pero la seducción del proyecto de Rangnick y la posibilidad de jugar un Mundial de forma inmediata pesaron más que su pasado británico.
En la misma sintonía se encuentra Paul Wanner, la joya de 20 años que pertenece al Bayern Munich y hoy brilla en el PSV de Países Bajos. Wanner nació en Dornbirn, al norte de Austria, pero debido a su formación en el gigante bávaro había defendido hasta ahora la camiseta de Alemania. El mediocampista ofensivo, que ya sabe lo que es competir en el máximo nivel europeo, recibió el visto bueno de la FIFA para abandonar la estructura de la "Mannschaft" y sumarse al "Equipo Maravilla".
Debut a la vista y el recuerdo de Francia 98
Ambos futbolistas estarán a disposición para la ventana FIFA de marzo, donde Austria enfrentará a Ghana y Corea del Sur en sus últimos ensayos antes de la cita máxima. Estos amistosos serán cruciales para que Rangnick ensamble a sus nuevas incorporaciones en un equipo que llega con la chapa de haber terminado puntero en su grupo de las Eliminatorias Europeas, superando a rivales como Bosnia y Rumania con un fútbol directo y agresivo.
Para Austria, este Mundial representa el fin de una larga ausencia, ya que su última participación se remonta a Francia 1998, aquella edición donde compartieron grupo con Chile e Italia y quedaron eliminados en primera ronda. Hoy, con un ranking FIFA que los ubica en el puesto 24 y con la inyección de talento de Chukwuemeka y Wanner, los austríacos se perfilan como el rival más peligroso para Argentina en el Grupo J, obligando al cuerpo técnico de Lionel Scaloni a recalcular el análisis sobre un equipo que, de un día para el otro, se volvió mucho más joven y dinámico.