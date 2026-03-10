Cómo recuperar la presión de agua usando solo un corcho: conocé el paso a paso

Mantener la higiene de la grifería resulta fundamental para evitar problemas comunes como el goteo incesante, los chorros de agua irregulares o el descuido de la limpieza general. El uso cotidiano provoca que restos minerales y sarro se depositen en el interior del pico, obstruyendo el paso del fluido y comprometiendo la calidad del agua consumida en el hogar. Esta acumulación de suciedad no solo afecta el aspecto estético, sino que también perjudica el funcionamiento mecánico de las piezas.