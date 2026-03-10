Secciones
Cómo recuperar la presión de agua usando solo un corcho: conocé el paso a paso

Esta acumulación de suciedad no solo afecta el aspecto estético, sino que también perjudica el funcionamiento mecánico de las piezas.

Mantener la higiene de la grifería resulta fundamental para evitar problemas comunes como el goteo incesante, los chorros de agua irregulares o el descuido de la limpieza general. El uso cotidiano provoca que restos minerales y sarro se depositen en el interior del pico, obstruyendo el paso del fluido y comprometiendo la calidad del agua consumida en el hogar. Esta acumulación de suciedad no solo afecta el aspecto estético, sino que también perjudica el funcionamiento mecánico de las piezas.

Ante estos inconvenientes técnicos y sanitarios, surge una solución casera tan sencilla como efectiva que consiste en frotar un corcho por la salida de las canillas. Este método poco convencional sorprende por su practicidad, ya que elimina obstrucciones de manera rápida y ofrece beneficios inesperados para el correcto desempeño de los artefactos del baño o la cocina. De esta forma, un elemento cotidiano permite recuperar el flujo normal de agua sin necesidad de recurrir a productos químicos costosos.

Por qué hay que usar el corcho en la canilla

El corcho, frecuentemente descartado tras su uso, posee una textura perfecta para higienizar superficies metálicas. Debido a su composición blanda y flexible, este material se amolda sin esfuerzo a la estructura del pico de la grifería, facilitando la remoción de cualquier suciedad persistente que se encuentre acumulada en la zona.

A diferencia de las esponjas metálicas o diversos elementos abrasivos, este recurso natural no raya ni deteriora el acabado cromado, posicionándose como una alternativa segura para el mantenimiento periódico. Su fricción desprende el sarro adherido de forma efectiva, lo cual optimiza la salida del agua y prolonga la vida útil de los artefactos del hogar.

Cómo realizar el truco del corcho en la canilla

-Buscá un corcho limpio y humedecelo un poco.

-Frotalo en el pico de la canilla con movimientos circulares, haciendo foco en las zonas donde veas sarro o suciedad pegada.

-Si es necesario, podés agregar un poco de detergente o vinagre para potenciar el efecto.

-Enjuagá con agua y secá con un paño.

La importancia de mantener la canilla limpia

La acumulación de minerales, sarro y pequeñas partículas de óxido en las griferías provoca fallas molestas como la pérdida de presión, salpicaduras inesperadas o el goteo constante. Estos sedimentos alteran la dirección del flujo de agua y deterioran el funcionamiento general de los artefactos en la cocina y el baño, afectando la comodidad en las tareas diarias del hogar.

El uso del corcho ofrece una solución mecánica suave que remueve suciedades superficiales sin poner en riesgo la integridad del metal. No obstante, este recurso casero sirve únicamente para inconvenientes leves; ante desperfectos internos o pérdidas persistentes, resulta indispensable recurrir al asesoramiento de un profesional para evitar daños mayores y gastos innecesarios de reparación.

