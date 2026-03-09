¿Cúal es mejor para hidratarse, el agua o la soda?

El agua es esencial para la vida y la hidratación diaria. Entre sus variantes más comunes, es común que se produzca un debate casi a diario cuál hidrata mejor, si el agua natural y la soda o agua con gas. Aunque muchas personas creen que el agua sin gas hidrata mejor, los especialistas señalan que no existe evidencia científica que respalde esa idea. Estudios demostraron que ambas opciones hidratan al organismo de la misma manera, ya que contribuyen por igual al equilibrio de líquidos del cuerpo.