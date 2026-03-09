¿Cúal es mejor para hidratarse, el agua o la soda?

El agua es esencial para la vida y la hidratación diaria. Entre sus variantes más comunes, es común que se produzca un debate casi a diario cuál hidrata mejor, si el agua natural y la soda o agua con gas. Aunque muchas personas creen que el agua sin gas hidrata mejor, los especialistas señalan que no existe evidencia científica que respalde esa idea. Estudios demostraron que ambas opciones hidratan al organismo de la misma manera, ya que contribuyen por igual al equilibrio de líquidos del cuerpo.
Por eso, la elección entre una y otra suele depender del gusto personal. Si alguien prefiere el agua con gas y eso lo lleva a beber más líquidos durante el día, puede ser una buena alternativa para mantenerse hidratado. Lo realmente importante es alcanzar una ingesta suficiente de agua diaria, que suele recomendarse entre 2,7 y 3,7 litros según factores como edad, peso, clima o actividad física.
Efecto burbujeante
El agua con gas también puede ser útil para quienes buscan reducir el consumo de bebidas azucaradas. Su sabor diferente y su efecto burbujeante la convierten en una opción atractiva frente a gaseosas o energizantes, ayudando a disminuir la ingesta de azúcar y sus posibles efectos negativos en la salud.
Sin embargo, no todas las aguas con gas son iguales. Algunas incluyen saborizantes, edulcorantes o azúcares añadidos, por lo que los especialistas recomiendan revisar las etiquetas y elegir las versiones simples, sin agregados.
Además, la carbonatación puede provocar molestias digestivas en algunas personas, especialmente en quienes padecen síndrome de intestino irritable, reflujo ácido o vejiga hiperactiva. En esos casos, el agua sin gas suele ser más tolerable.