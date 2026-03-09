Secciones
SociedadSalud

¿Cúal es mejor para hidratarse, el agua o la soda?

Consejos de los especialistas.

¿Cúal es mejor para hidratarse, el agua o la soda?
Hace 3 Hs

El agua es esencial para la vida y la hidratación diaria. Entre sus variantes más comunes, es común que se produzca un debate casi a diario cuál hidrata mejor, si el agua natural y la soda o agua con gas. Aunque muchas personas creen que el agua sin gas hidrata mejor, los especialistas señalan que no existe evidencia científica que respalde esa idea. Estudios demostraron que ambas opciones hidratan al organismo de la misma manera, ya que contribuyen por igual al equilibrio de líquidos del cuerpo.

Por eso, la elección entre una y otra suele depender del gusto personal. Si alguien prefiere el agua con gas y eso lo lleva a beber más líquidos durante el día, puede ser una buena alternativa para mantenerse hidratado. Lo realmente importante es alcanzar una ingesta suficiente de agua diaria, que suele recomendarse entre 2,7 y 3,7 litros según factores como edad, peso, clima o actividad física.

Efecto burbujeante

El agua con gas también puede ser útil para quienes buscan reducir el consumo de bebidas azucaradas. Su sabor diferente y su efecto burbujeante la convierten en una opción atractiva frente a gaseosas o energizantes, ayudando a disminuir la ingesta de azúcar y sus posibles efectos negativos en la salud.

¿Qué pasa con tus riñones si tomás soda todos los días?

¿Qué pasa con tus riñones si tomás soda todos los días?

Sin embargo, no todas las aguas con gas son iguales. Algunas incluyen saborizantes, edulcorantes o azúcares añadidos, por lo que los especialistas recomiendan revisar las etiquetas y elegir las versiones simples, sin agregados.

Además, la carbonatación puede provocar molestias digestivas en algunas personas, especialmente en quienes padecen síndrome de intestino irritable, reflujo ácido o vejiga hiperactiva. En esos casos, el agua sin gas suele ser más tolerable.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El sur tucumano bajo el agua: evacuados en Villa Belgrano

El sur tucumano bajo el agua: evacuados en Villa Belgrano

Temporal y caos: anegamientos en la Capital y cortes en los Valles

Temporal y caos: anegamientos en la Capital y cortes en los Valles

Lo más popular
Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?
1

Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?

¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates
2

¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates

El calendario lunar de marzo fija las fechas más propicias para cortarse el pelo y depilarse
3

El calendario lunar de marzo fija las fechas más propicias para cortarse el pelo y depilarse

Santoral del 8 de marzo: quién fue San Filemón, mártir de los primeros siglos del cristianismo
4

Santoral del 8 de marzo: quién fue San Filemón, mártir de los primeros siglos del cristianismo

El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire
5

El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire

Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y sal y por qué lo recomiendan los especialistas
6

Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y sal y por qué lo recomiendan los especialistas

Más Noticias
Rige una alerta meteorológica en Tucumán por tormentas fuertes y posible caída de granizo

Rige una alerta meteorológica en Tucumán por tormentas fuertes y posible caída de granizo

El domingo seguirá inestable y se esperan nuevas lluvias por la noche en Tucumán

El domingo seguirá inestable y se esperan nuevas lluvias por la noche en Tucumán

Descubrieron que estas actividades en tres estapas de la vida son fundamentales para prevenir el Alzheimer

Descubrieron que estas actividades en tres estapas de la vida son fundamentales para prevenir el Alzheimer

Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?

Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?

Ni bucaneras ni borcegos: ¿cuáles son las botas clásicas que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026?

Ni bucaneras ni borcegos: ¿cuáles son las botas clásicas que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026?

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Yita fue tan poderoso que parece infinito

Yita fue tan poderoso que parece infinito

Comentarios