Quién es Matías Álvarez, el elegido por Mahiques para la Unidad de Información Financiera

A pocas horas de asumir al frente del Ministerio de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques comenzó una reestructuración profunda. El primer movimiento de peso fue la solicitud de renuncia a los titulares de la UIF, la IGJ y la Oficina Anticorrupción, marcando el fin de la etapa de Paul Starc y Ernesto Gaspari. Para la Unidad de Información Financiera (UIF), Mahiques eligió un nombre que señala un cambio de prioridades: el fiscal federal Matías Álvarez.