Secciones
Política

Quién es Matías Álvarez, el elegido por Mahiques para la Unidad de Información Financiera

El nuevo ministro de Justicia desplazó a la cúpula heredada de la gestión anterior y propuso a un fiscal federal.

Matías Álvarez, el experto en combatir al narcotráfico. Matías Álvarez, el experto en combatir al narcotráfico.
Hace 3 Hs

A pocas horas de asumir al frente del Ministerio de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques comenzó una reestructuración profunda. El primer movimiento de peso fue la solicitud de renuncia a los titulares de la UIF, la IGJ y la Oficina Anticorrupción, marcando el fin de la etapa de Paul Starc y Ernesto Gaspari. Para la Unidad de Información Financiera (UIF), Mahiques eligió un nombre que señala un cambio de prioridades: el fiscal federal Matías Álvarez.

Álvarez no es un cuadro político, sino un técnico de la "trinchera" judicial. Egresado con honores de la UBA en 2013 y especializado en Criminología, construyó su prestigio en la Procuraduría de Narcocriminalidad. Su designación busca profesionalizar un área que quedó desdibujada tras la influencia del asesor Santiago Caputo en la gestión previa.

El "sabueso" detrás de las grandes causas

La trayectoria de Álvarez se mide en expedientes. Fue pieza clave en la caída de **Brian Bilbao**, el líder de una red de "narcoavionetas" que operaba en Santa Fe introduciendo droga desde países limítrofes mediante pistas clandestinas. También lideró la investigación del caso "Goldpharma", una compleja red de farmacias online que lavaba dinero en Argentina tras vender sustancias prohibidas en Estados Unidos a través del sistema informal "hawala".

Su experiencia abarca desde el desmantelamiento de clanes familiares en Salta hasta la lucha territorial en el ex barrio 1-11-14 del Bajo Flores, donde junto al fiscal Eduardo Taiano logró condenas a prisión perpetua para sicarios del narcotráfico.

Desafíos inmediatos

Aunque su nombramiento requiere un proceso administrativo que podría demorar meses -incluyendo la publicación en el Boletín Oficial y un periodo de impugnaciones-, Álvarez recibirá una UIF en estado crítico. 

El organismo enfrenta la evaluación del GAFI y se encuentra en medio de la puja del Gobierno con la AFA. Mahiques apuesta a que alguien que conoce "la cocina" del lavado de activos derivado del tráfico de drogas sea quien devuelva el prestigio técnico a la institución.

Temas Buenos AiresMariano Cuneo LibaronaGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mahiques confirmó que mantendrá a los veedores designados para auditar la AFA

Mahiques confirmó que mantendrá a los veedores designados para auditar la AFA

Milei habló de la AFA, criticó al kirchnerismo y defendió la llegada de Mahiques a Justicia

Milei habló de la AFA, criticó al kirchnerismo y defendió la llegada de Mahiques a Justicia

Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior
2

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán
3

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
4

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9
5

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
6

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Más Noticias
Tres empresas tucumanas compiten por la concesión de la Terminal de Ómnibus

Tres empresas tucumanas compiten por la concesión de la Terminal de Ómnibus

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Pichetto, sobre el presente del peronismo: “Hay 2027 si hay inteligencia política”

Pichetto, sobre el presente del peronismo: “Hay 2027 si hay inteligencia política”

Causa cuadernos: el tribunal resolverá la nulidad que plantearon Cristina Kirchner y De Vido

Causa cuadernos: el tribunal resolverá la nulidad que plantearon Cristina Kirchner y De Vido

Comentarios