Quién es Matías Álvarez, el elegido por Mahiques para la Unidad de Información Financiera

A pocas horas de asumir al frente del Ministerio de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques comenzó una reestructuración profunda. El primer movimiento de peso fue la solicitud de renuncia a los titulares de la UIF, la IGJ y la Oficina Anticorrupción, marcando el fin de la etapa de Paul Starc y Ernesto Gaspari. Para la Unidad de Información Financiera (UIF), Mahiques eligió un nombre que señala un cambio de prioridades: el fiscal federal Matías Álvarez.
Álvarez no es un cuadro político, sino un técnico de la "trinchera" judicial. Egresado con honores de la UBA en 2013 y especializado en Criminología, construyó su prestigio en la Procuraduría de Narcocriminalidad. Su designación busca profesionalizar un área que quedó desdibujada tras la influencia del asesor Santiago Caputo en la gestión previa.
El "sabueso" detrás de las grandes causas
La trayectoria de Álvarez se mide en expedientes. Fue pieza clave en la caída de **Brian Bilbao**, el líder de una red de "narcoavionetas" que operaba en Santa Fe introduciendo droga desde países limítrofes mediante pistas clandestinas. También lideró la investigación del caso "Goldpharma", una compleja red de farmacias online que lavaba dinero en Argentina tras vender sustancias prohibidas en Estados Unidos a través del sistema informal "hawala".
Su experiencia abarca desde el desmantelamiento de clanes familiares en Salta hasta la lucha territorial en el ex barrio 1-11-14 del Bajo Flores, donde junto al fiscal Eduardo Taiano logró condenas a prisión perpetua para sicarios del narcotráfico.
Desafíos inmediatos
Aunque su nombramiento requiere un proceso administrativo que podría demorar meses -incluyendo la publicación en el Boletín Oficial y un periodo de impugnaciones-, Álvarez recibirá una UIF en estado crítico.
El organismo enfrenta la evaluación del GAFI y se encuentra en medio de la puja del Gobierno con la AFA. Mahiques apuesta a que alguien que conoce "la cocina" del lavado de activos derivado del tráfico de drogas sea quien devuelva el prestigio técnico a la institución.